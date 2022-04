Dopo tre anni di assenza, la cantante Ava Max (nota al grande pubblico in particolare per le sue hit “Sweet but Psycho” e “So am I“) torna a calcare lo scenario musicale internazionale con un nuovo singolo pop chiamato “Maybe you’re the problem“.

Esso sarà contenuto nell’album “Diamond and Dancefloors“, secondo di Ava Max, in uscita il prossimo autunno.

L’artista ha annunciato l’uscita di “Maybe you’re the problem” lo scorso 3 marzo, in occasione dell’evento Billboard Women in Music.

Il video musicale del brano è diretto da Joseph Kahn.

Il significato della canzone

In “Maybe you’re the problem“, Ava Max si rende conto, come dice il titolo, che il ragazzo con cui sta è “forse il problema” della relazione, nonostante egli cerchi sempre di far ricadere tutte le colpe su di lei, motivo per cui la donna decide di lasciarlo.

Traduzione del testo

[Verso 1: Ava Max]

Dici sempre che mi ami, ma tu

Fai sempre tutto su di te

‘Specialmente quando ne hai bevuti alcuni, oh, oh sì

Tutte le cose che ho sentito dalla tua ex

Ora hanno molto senso

Mi sento già male per colei che verrà

Che ti dovrà sopportare, oh yeah

[Pre-ritornello: Ava Max]

Ho lavorato su me stessa, ho aperto gli occhi

Odi i miei amici, ho scoperto che avevano ragione

Bisogna essere in due per far andare tutto bene

[Ritornello: Ava Max]

Ma con te, è sempre colpa mia

E la tua miccia è corta, proprio come una bomba a orologeria

E penso che dovresti prenderti un secondo solo per guardare il tuo riflesso

Tesoro, forse sei tu il problema

Ok, tu vedi uno schema?

Dal tuo punto di vista, hai inteso tutto al contrario

Dovresti prendere il mignolo e puntarlo nello specchio

Tesoro, forse sei tu il problema

[Post-ritornello: Ava Max]

Dovresti prendere il mignolo e puntarlo nello specchio

Tesoro, forse sei tu il problema

[Verso 2: Ava Max]

L’ego fa sempre di più

Fuori dal mondo, non sei nemmeno vicino

Il dramma ti segue sempre a casa

Ma non aspetterò più

[Pre-ritornello: Ava Max]

Ho lavorato su me stessa, ho aperto gli occhi

Odi i miei amici, ho scoperto che avevano ragione

Bisogna essere in due per far andare tutto bene

[Ritornello: Ava Max]

Ma con te, è sempre colpa mia

E la tua miccia è corta, proprio come una bomba a orologeria

E penso che dovresti prenderti un secondo solo per guardare il tuo riflesso

Tesoro, forse sei tu il problema

Ok, tu vedi uno schema?

Dal tuo punto di vista, hai inteso tutto al contrario

Dovresti prendere il mignolo e puntarlo nello specchio

Tesoro, forse sei tu il problema

[Post-ritornello: Ava Max]

Dovresti prendere il mignolo e puntarlo nello specchio

Tesoro, forse sei tu il problema

[Outro: Ava Max]

Non sono io sei tu

Non sono io sei tu

Non sono io, sei tu (Ooh)

[Ritornello: Ava Max]

Ma con te, è sempre colpa mia

E la tua miccia è corta, proprio come una bomba a orologeria

E penso che dovresti prenderti un secondo solo per guardare il tuo riflesso

Tesoro, forse sei tu il problema

Ok, tu vedi uno schema?

Dal tuo punto di vista, hai inteso tutto al contrario

Dovresti prendere il mignolo e puntarlo nello specchio

Tesoro, forse sei tu il problema (Oooh)

[Post-ritornello: Ava Max]

Dovresti prendere il mignolo e puntarlo nello specchio

Tesoro, forse sei tu il problema (Ehi, ehi, ehi, ehi)