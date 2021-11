I Me Contro Te: alzi la mano chi non ha mai sentito anche solo nominare questo nome. Sono, senza dubbio, tra le persone più influenti del nostro paese. Due giovani ragazzi siciliani, Luigi Calagna e Sofia Scalia, meglio noti come Luì e Sofì che, in poco tempo, sono diventati dei veri idoli per i più giovani e per i bambini raccogliendo un successo dietro l’altro: 6 milioni di iscritti su Youtube ed 1.5 milioni di persone che li seguono su Instagram.

All’attivo hanno, oltre numerosi video su Youtube, anche due film. Il primo uscito il 17 gennaio 2020 ed il secondo, Il mistero della scuola incantata, uscito il 18 agosto e che ha guadagnato, nel mese di agosto, ben 5.1 milioni di euro nonostante le restrizioni in vigore per il Covid. Ed ora sono pronti per essere i protagonisti di una nuova avventura con l’arrivo di Me Contro Te Il Film – Persi nel Tempo. Il film è atteso per il 1 gennaio 2022 nelle sale cinematografiche di tutta Italia e sarà diretto da Gianluca Leuzzi, mentre sarà distribuito da Warner Bros. Proprio i Me Contro Te hanno reso noto il trailer del film in arrivo sul loro canale Youtube. Luì e Sofì viaggeranno nel tempo al fianco del loro amico di sempre Pongo, ma vi saranno anche il Signor S e Perfidia, i loro acerrimi nemici a cui si aggiungerà una nuova nemica. Proprio per colpa loro, infatti, qualcosa andrà storto ed i Me Contro Te si troveranno a viaggiare in epoche lontane, completamente persi nel tempo. Un’emozionante avventura per Luì e Sofì con quattro canzoni inedite, nell’attesa di assistere al matrimonio, nella vita reale, tra Luigi Calagna e Sofia Scalia, atteso con ansia dai loro fan che si sono emozionati con la proposta di matrimonio arrivata la scorso mese al lago di Como.

I Me Contro Te sul set del film Persi nel Tempo

L’analisi del trailer di Me Contro Te Il Film – Persi nel Tempo

Il video del trailer pubblicato su Youtube si apre con Luì agitato poiché non riesce a trovare i progetti per gli esami di ammissione all’ordine degli scienziati. Mentre Luì e Sofì li cercano ovunque, nonostante il disordine, arrivano il Signor S e Perfidia. Così, l’obiettivo principale dei Me Contro Te diventa quello di proteggere gli oggetti magici e sono pronti a combattere. Proprio combattendo, però, una clessidra si rompe e li proietta in un’altra epoca. Nel giro di poco tempo, i Me Contro Te si trovano nell’Antico Egitto: un mondo completamente diverso dove loro, ovviamente, non sono conosciuti e dove internet non esiste. Luì e Sofì rischiano la prigione in attesa che la loro nuova nemica possa avere a disposizione gli oggetti magici, ma per fortuna ci penserà Poldo a risolvere tutto.

E tu sei un fan dei Me Contro Te? Hai già visto gli altri due film e vedrai il nuovo lavoro in arrivo? Ti aspettiamo nei commenti!