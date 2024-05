Disponibile all’ascolto a partire da venerdì 10 maggio 2024, “Fire” è il nuovissimo brano del trio di producer di successo Meduza, in collaborazione con il gruppo degli OneRepublic e con la cantautrice Leony.

Una canzone, questa, che costituisce la traccia principale della colonna sonora ufficiale di UEFA EURO 2024, evento alla conclusione di cui si esibiranno gli stessi Meduza, in quel di Berlino.

A proposito della pubblicazione di “Fire“, il trio ha dichiarato: “Ne siamo entusiasti, e ci auguriamo che possa accendere la passione degli amanti del calcio e della musica in tutto il mondo e li riunisca per festeggiare; ora più che mai è innegabile il potere della musica di congiungere le persone.“

Ma di cosa parla questo brano? Andiamo a scoprire il significato del testo di “Fire“ qui di seguito.

Significato di “Fire”

L’inno di UEFA EURO 2024 è un tripudio di vivacità e ritmo. Parla di voglia di vivere, di brillare “come un milione di diamanti nel cielo“, con gli animi in fiamme e le cicatrici, frutto di un passato doloroso, ormai prossime alla totale scomparsa.

Testo della canzone

[Verso 1]

We got our secrets hidden inside our bones (Bones)

Starlight that bleeds when all of the lights come on

[Pre-Ritornello]

It’s a beautiful miracle

How you lift me up when I feel low

Beautiful everglow

Now we’re shinin’ like a sea of gold, yeah

[Ritornello]

We’re on fire tonight

Like a million diamonds in the sky (Ooh, ooh)

And we’re lost in all the lights

Here together

We’re on fire tonight

[Drop]

We’re on fire, ohh, oh-oh

We’re on firе, ohh, oh-oh (Oh-ooh)

[Verso 2]

Livin’ in memories, guidin’ me through thе dark, mm-mm

You’re the notes to my melody, healing all of my scars

[Pre-Ritornello]

It’s a beautiful miracle

How you lift me up when I feel low

Beautiful everglow

Now we’re shinin’ like a sea of gold, yeah

[Ritornello]

We’re on fire tonight

Like a million diamonds in the sky (Ooh, ooh)

And we’re lost in all the lights

Here together

We’re on fire tonight

[Drop]

We’re on fire, ohh, oh-oh (Oh-ooh)

Now we’re on fire, ohh, oh-oh (Ooh)

And we’re lost in all the lights

Here together

We’re on fire tonight

[Outro]

We’re on fire.