Esce oggi 22 luglio la nuovissima canzon dei Meduza, che da questa data sarà disponibile in radio e su tutti gli store digitali: si chiama “Bad memories“, e si preannuncia essere l’ennesimo successo – dopo il brano “Tell it to my heart” (ft.Hozier) – del trio di producer italiani che ha collezionato fino ad ora ben 135 dischi di platino e diamante.

I Meduza hanno inoltre scalato la classifica globale dei 20 album più streammati nel corso del 2021 con il loro “Introducing Meduza“, e sono al momento impegnati in un tour di portata mondiale.

Il brano “Bad memories” è stato scritto dai Meduza insieme a James Carter e in collaborazione con Elley Duhè e col duo Fastboy; all’ascolto si presenta ritmato e vivace, la classica melodia che anche se ascoltata una singola volta rimane fissa in testa. Il genere è house, e le sue sonorità dance non potranno che farvi venir una irrefrenabile voglia di ballare.

Il videoclip è invece diretto da Elliott Gonzo, e mostra un gruppo di ragazzi in fuga da un mondo distopico, in un viaggio della speranza che termina con l’arrivo in un parco acquatico dominato da un’enorme statua di drago.

Significato del testo

“Bad memories” è il racconto di un momento di inebriamento dettato dall’alcol (“Un altro drink, ha detto“) e dalla passione (“Baby mi hai fatto impazzire, siamo faccia a faccia e stiamo per farlo di nuovo“), che porta a “perdere la testa“, come ripete più e più volte il cantante.

Il che spesso si traduce nel fare ciò che non si vorrebbe – o meglio, dovrebbe – fare, e a creare di conseguenza dei “brutti ricordi” di cui però si prende coscienza solo quando ormai tutto è già finito e divenuto immutabile.

Non che questo al momento appaia troppo un dramma, però: al cantante e alla persona con lui “piace creare brutti ricordi“.

Tanto meglio così, dunque.

Traduzione del testo

[Ritornello: Fast Boy]

Un altro drink, ha detto

Penso di stare perdendo la testa, ora

Stanotte creeremo brutti ricordi

Un altro drink, ha detto

Sappiamo che non si può più tornare indietro

Ci piace creare brutti ricordi

Un altro drink, ha detto

Penso di stare perdendo la testa ora

Stanotte creeremo brutti ricordi

Un altro drink, ha detto

Sappiamo che non si può più tornare indietro

Ci piace creare brutti ricordi

Un altro drink, ha detto

Penso di stare perdendo la testa

Stanotte creeremo brutti ricordi

Un altro drink, ha detto

[Post-Ritornello: Fast Boy]

Penso di stare perdendo la testa ora

Penso di stare perdendo la testa ora (la mia testa ora)

Sto perdendo la testa ora

Penso di stare perdendo la testa ora (la mia testa ora)

Ancora e ancora

[Ponte: Ellen Duhé, Fast Boy]

Un altro drink, ha detto

Penso di stare perdendo la testa ora

Stanotte creeremo brutti ricordi

Un altro drink, dice

E baby, mi hai fatto impazzire

Siamo faccia a faccia

Stiamo per farlo di nuovo (di nuovo)

Ancora e ancora

Di farlo di nuovo (di nuovo)

Ancora e ancora

[Ritornello: Fast Boy & Elley Duhé]

Un altro drink, ha detto

Penso di stare perdendo la testa ora

Stanotte creeremo brutti ricordi

Un altro drink, ha detto

Penso di stare perdendo la testa ora (ora)

Penso di stare perdendo la testa ora (la mia testa ora)

Perdo la testa ora (la mia testa ora)

Penso che sto perdendo la testa ora (la mia testa ora)

Ancora e ancora

Un altro drink, ha detto

Penso di stare perdendo la testa

Stanotte creeremo brutti ricordi

Un altro drink, ha detto

Sappiamo che non si può più tornare indietro

Ci piace creare brutti ricordi.

