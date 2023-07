I Meduza sono un gruppo musicale italiano house che è nato nel 2019 ed è composto da Simone Giani, Mattia Vitale e Luca De Gregorio. Senza ombra di dubbio sono tra i maggiori esponenti di musica house nel nostro paese. Il vero successo lo hanno raggiunto nel 2019 con il brano Piece of Your Heart.

Voce di brani come Lose Control, Paradise, Tell It To My Heart, Just a Feeling, Sparks, Pegasus fino ad Upside Down e Friends per citarne alcuni. Oltre 20 miliardi di stream totali, oltre 160 dischi di platino e di diamante. Ed oggi i Meduza sono pronti per tornare protagonisti del mondo musicale. Oggi, venerdì 7 luglio, esce infatti il loro nuovo singolo dal titolo Phone che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Ma questa volta non saranno soli perché si tratta di un feat con Sam Tompkins ed Em Beihold.

Il significato di Phone

Phone, il nuovo singolo dei Meduza, ci racconta di una persona che è da sola, ma al tempo stesso desidera qualcuno al suo fianco. E’ in grado di far provare emozioni forti a chi la ascolta per la prima volta. Tuttavia, è un brano che riesce anche a farti ballare e scatenare. I Meduza, infatti, sono davvero bravi nel riuscire a mixare vari ritmi.

I Meduza

E tu sei un fan dei Meduza? Hai già avuto modo di ascoltare il loro nuovo singolo Phone? Ti aspettiamo nei commenti e nel frattempo ti lasciamo con la traduzione del testo!

Traduzione Phone

Credo che proverò a chiamarla di nuovo

Pensavo che fossimo qualcosa

Ma ora non siamo niente

Ho fatto qualcosa di sbagliato

Ma non so cosa

Voglio solo che tu mi voglia

Ma tu vuoi solo lasciarmi al tappeto

Perché non rispondi al telefono quando sono sola?

Mi odi?

Mi colpisce come un attacco di cuore quando non mi richiami

Qualcuno mi salvi

Perché non rispondi al telefono quando sono solo?

Mi odi?

Mi colpisce come un attacco di cuore quando non mi richiami

Qualcuno mi salvi

Continua a squillare

Continua a squillare, continua a squillare, continua a squillare, continua a squillare, continua a squillare, continua a squillare, continua a squillare.

Continua a suonare, continua a suonare, continua a suonare, continua a suonare, continua a suonare, continua a suonare, continua a suonare, continua a suonare, continua a suonare, continua a suonare, continua a suonare.

Sono stanco di aspettare, di complicare troppo le cose

Le cose non cambieranno mai, resteranno sempre uguali

È meglio essere rotti, quindi ti lascio solo al tono

Perché non rispondi al telefono quando sono solo?

Mi odi?

Mi colpisce come un attacco di cuore quando non mi richiami

Qualcuno mi salvi

eADV

Perché non rispondi al telefono quando sono solo?

Mi odi?

Mi colpisce come un attacco di cuore quando non mi richiami

Qualcuno mi salvi

Continua a squillare

Continua a squillare, continua a squillare, continua a squillare, continua a squillare, continua a squillare, continua a squillare, continua a squillare.

Continua e continua e continua e continua e continua e continua

(Pronto, non c’è nessuno disponibile a rispondere alla vostra chiamata

Lasciate un messaggio dopo il segnale acustico)

Perché non rispondi al telefono quando sono solo?

Mi odi?

Mi colpisce come un attacco di cuore quando non richiami

Qualcuno mi salvi

Continua a squillare

Continua a squillare, continua a squillare, continua a squillare, continua a squillare, continua a squillare, continua a squillare, continua a squillare.

Continua a squillare e a squillare e a squillare e a squillare e a squillare e a squillare e a squillare e a squillare e a squillare