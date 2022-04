Si intitola “Ma Jolie” ed è il nuovo brano di Medy Cartier cantato insieme ad Anna. Con questo inedito il rapper bolognese inizia un periodo di rinascita e lo fa in collaborazione con Anna, un’altra giovane rapper.

Medy Cartier è il nome d’arte di El Mehdi El Marbouh, rapper di origine italo-marocchina nato e cresciuto a San Donato, un quartiere periferico di Bologna ed è considerato da molti come uno tra i rapper emergenti più interessanti della scena musicale.

A Novembre 2020 pubblica il suo primo singolo “Chiamare”, che ottiene in poco tempo milioni di visualizzazioni su tutte le piattaforme.

Nella primavera del 2021, Medy firma un contratto con la casa discografica Sony Music e pubblica il brano “Malasuerte”, il racconto della storia di un ragazzo di strada cresciuto in periferia che prende spunto dalla vita dell’artista.

Dopo il successo di “Malasuerte”, vengono pubblicati i singoli “Sezione”, “9 ore” e “Perdite”, nei quali Medy racconta la sua adolescenza difficile e travagliata.

Il significato di Ma Jolie di Medy Cartier e Anna

“Ma Jolie” segna un nuovo inizio per Medy, dopo uno dei periodi più bui della sua vita.

Il nuovo brano, infatti, per l’artista, indica una rinascita e un punto di inizio per un nuovo percorso sia professionale che di vita.

Medy, nel brano, racconta del buio intorno a lui che piano piano si trasforma e delle ferite che ha sulla sua pelle che con il tempo sembrano chiudersi.

Le liriche di Medy sono piene di vita vera che avvicinano il cantante al suo pubblico. Il suo stile e il suo sound, nel panorama musicale, lo hanno reso inconfondibile.

In “Ma Jolie”, Medy è affiancato da Anna, una giovane rapper che negli ultimi anni ha richiamato su di sé l’attenzione della scena urban.

Le sue barre sono sempre molto potenti e intense e per tutta la traccia la sua voce si fonde perfettamente con quella di Medy.

Testo di Ma Jolie di Medy Cartier e Anna

[Intro: Medy]

Ma jolie, jolie

[Ritornello: Medy]

[?] ma jolie, jolie

Siamo rimasti soli

Il cielo non ha colori

Dall’alto rimasti vuoti

Ma la fortuna che ho del tutto rimane

Con me si aggiusta tutto

Le ferite aperte si chiuderanno

Ma jolie, jolie

[Strofa 1: Medy]

Casino in testa, non gestirlo

Parole dentro non le dire

Vestiti bene, sempre di nero

Siamo l’inizio, sembra la fine

Volevo il mondo, ma ho guadagnato solo la pena

Ora cammino, ho corso dietro, dietro il mio [?]

Ma jolie [?], ho fatto errori

Chiave buttate, [?] mi salvi

[Ritornello: Medy]

[?] ma jolie, jolie

Siamo rimasti soli

Il cielo non ha colori

Dall’alto rimasti vuoti

Ma la fortuna che ho di tutto rimane

Con me si aggiusta tutto

Le ferite aperte si chiuderanno

Ma jolie, jolie

[Post-Ritornello: Medy & ANNA]

Ma jolie, jolie (Oh, ma jolie)

Ma jolie, jolie

[Strofa 2: ANNA]

Lei mi chiama: “Ma jolie”

Sa che non do mai fiducia là fuori

Chiede dove sono, mi risponde la story

Sono al buio in mezzo a dei palazzoni

Mi [?] resta tranquillo

Se male ti va basta uno squillo

Tieni, quel tuo cuore non dovevo rapirlo

Volevo da solo tu riuscissi a capirlo

Sono la jolie, jolie che ha pensato ai money

Quando tutti parlavano male

Siamo fuori, fuori, vestiti di nero

Quest’amore è morto, funerale

Però ma baby pensa ai fluss (Ai fluss)

Odio la strada che stai prendendo (Prendendo)

Non mi darà l’ultimo [?] ([?])

Che si farà la notte la dentro

[Pre-Ritornello: Medy & ANNA]

Jolie, oh, no

Medy mi chiama, faccio la hit

Il TMAX va forte, un bacio non serve

Scriverò lettere nella suite, ma jolie

[Ritornello: Medy & ANNA]

[?] ma jolie, jolie (Oh, ma jolie)

Siamo rimasti soli (Oh, ma jolie)

Il cielo non ha colori (No-no-no)

Dall’alto rimasti vuoti (Oh-oh)

Ma la fortuna che ho di tutto rimane

Con me si aggiusta tutto

Le ferite aperte si chiuderanno

Ma jolie, jolie

[Outro: Medy]

Ma jolie, jolie

Ma jolie, jolie

Ma jolie, jolie ([?] Ma jolie, jolie, [?], ma jolie, jolie)

Ma jolie, jolie ([?] Ma jolie, jolie, [?], ma jolie, jolie)

(Ma jolie, jolie, ma jolie, jolie)

E tu hai già ascoltato “Ma Jolie” di Medy e Anna? Lascia un commento per dire la tua!