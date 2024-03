A partire dalla data di oggi, venerdì 15 marzo 2024, è disponibile all’ascolto la nuova canzone di Meghan Trainor in collaborazione con T-Pain: si intitola Been like this e a breve andremo a scoprirne insieme il significato del testo.

Ma prima, chi sono i due artisti che hanno dato a tutti gli effetti vita a questo brano?

Presto detto: Meghan Trainor è una cantautrice statunitense classe 1993, diventata famosa a livello internazionale con il suo singolo del 2014 All about that bass, che nel giro di circa un anno ha totalizzato oltre un miliardo di visualizzazioni su YouTube.

T-Pain, dal canto suo, pseudonimo di Faheem Rashad Najm, è un cantautore, produttore discografico e rapper statunitense, a cui si deve l’introduzione dell’uso dell’auto tune nello scenario musicale hip hop.

Significato del testo di “Been like this”

La canzone parla di desiderio, di attrazione sessuale e di volontà di affascinare (“Niente di quello che fai mi eccita, dovrò diventare un po’ piccante, oh fai di più, devi essere ossessionato da me, ti piaccio)”, ma viene tirato in ballo anche il tema del successo (“Sono una popstar“, “Inciampo su questi Grammy“) e della ricchezza (“Ho soldi fino al soffitto perché sono schifosamente ricco“).