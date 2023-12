La serie tv Mercoledì ha fatto il suo debutto su Netflix nel novembre 2022 ed, inutile dirlo, è stato un grandissimo successo fin dall’esordio visto che è stato apprezzato sia dal pubblico che dalla critica proprio perché ci permette di conoscere meglio Mercoledì, la figlia maggiore di Morticia e di Gomez, che sta vivendo uno dei momenti più complessi della sua vita, ovvero il periodo dell’adolescenza che porta con sé importanti cambiamenti.

Ma è piaciuta molto anche per le location come i castelli della Romania e per il cast stellare. Al momento ha all’attivo una stagione con otto episodi dove possiamo seguire Mercoledì durante le sue avventure alla Nevermore Academy tra le lezioni, ma anche nell’imparare a gestire i propri poteri. La serie tv è piaciuta molto, ma è piaciuta anche la scelta di Jenna Ortega come protagonista, nonostante le indecisioni iniziali dei fan de La Famiglia Addams che speravano di rivedere Christina Ricci nei panni del suo personaggio iconico. Ovviamente la seconda stagione di Mercoledì è stata confermata già a pochi giorni dall’uscita del primo capitolo ed è attesa con ansia dal pubblico e dalla critica.

Zio Fester insieme a Mercoledì Addams

Nel frattempo, però, si è al lavoro anche per altri progetti. Si sa che quando un titolo piace ed incuriosisce i telespettatori, allora si cerca di sfruttarlo al massimo. E quale modo migliore per farlo se non attraverso uno spin off? Si tratta di uno dei generi più amati dal pubblico perché ci permettono di conoscere al meglio uno dei personaggi che, nella serie tv, è stato un po’ ai margini. L’ultimo spin off tra tutti ad avere successo è stato quello su Berlino de La Casa di Carta. E quale personaggio è molto amato nella Famiglia Addams? Ovviamente zio Fester. Mentre ci si prepara a tornare sul set per la seconda stagione, infatti, pare che la produzione abbia intenzione di iniziare anche questo nuovo progetto.

Zio Fester è, da sempre, uno dei personaggi più amati della famiglia Addams. È sufficiente pensare che anche i film degli anni Novanta erano spesso incentrati su di lui. Al momento il progetto è solo nelle prime fasi, ma se vedrà la luce si passerà poi alla fase successiva, ovvero la ricerca di sceneggiatori, regista e del cast. Ovviamente non mancano già i primi rumors e si pensa che a vestire i panni dello Zio Fester nello spin off di Mercoledi possa essere Fred Armisen, ovvero l’attore comico che ha vestito i panni dello zio in un cameo della prima stagione della serie tv. Non ci resta altro che avere un po’ di pazienza e vedere quando tutto questo diventerà realtà. Una cosa è certa, i rumors troveranno riscontro nella quotidianità perché la notizia è stata data da Bloomberg e da Deadline che difficilmente sbagliano. Inoltre, Al Gough e Miles Millar, i produttori esecutivi di Mercoledi, avevano già aperto in passato la porta a possibili spin off:

“Quando crei un mondo come questo, l’intenzione è che ognuno di questi personaggi possa essere il protagonista del proprio spettacolo. Certamente il cast viene scelto in questo modo, quando hai Fred Armisen, quando hai Catherine Zeta Jones, quando hai Luis Guzman. È certamente qualcosa di cui abbiamo discusso e ci piacerebbe moltissimo, in caso di successo, ampliare davvero questo mondo oltre Mercoledì”.

E tu cosa ne pensi di un possibile spin off sullo Zio Fester? Ti piacerebbe se Fred Armisen vestisse di nuovo i suoi panni? Ti aspettiamo nei commenti!