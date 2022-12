Metro Boomin è un disc jockey di Saint Louis classe 1993 che con il tempo è riuscito a farsi strada nel difficile mondo della musica diventando addirittura uno dei produttori musicali di riferimento per il mondo rap in America e non solo, ma soprattutto per il trap. D’altronde la musica rap è la sua più grande passione fin dalla più tenera età tanto che a soli 13 anni si è iniziato ad avvicinare al mondo della produzione musicale.

Il resto è storia con una carriera degna di nota che lo ha portato a vincere per due anni di fila, nel 2016 e nel 2017, il Bet Hip Hop Awards come produttore dell’anno ed anche il BMI R&B Hip How Awards. Voce di brani come Space Cadet, Glock in My Lap, Ric Flair Drip, No Heart, 10 Freaky Girls fino a Rap Saved Me e No Complaints. Ed oggi Metro Boomin torna protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 2 dicembre, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Creepin’ (che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming) dove però non è da solo, ma duetta sulle note del brano con The Weeknd e con 21 Savage. Il singolo fa parte dell’album Heroes & Villains, l’ultimo lavoro di Metro Boomin dove, senza ombra di dubbio, ad essere protagoniste sono le collaborazioni degne di nota: non solo con The Weeknd e con 21 Savage, ma anche con John Legend, Chris Brown e Takeoff per citare alcuni nomi.

Il disc jockey Metro Boomin

Il significato di Creepin’

Creepin’, il nuovo singolo di Metro Boomin, fa riconoscere fin dalla prima nota il ritmo dell’hip hop addolcito da un tocco gentile. Una nuova versione del brano in quanto le battute di Puffy Daddy della versione originale vengono sostituite dalla strofa rappata da 21 Savage. Il brano parla di una ragazza che si ama molto, ma che ti tradisce. L’uomo ha la consapevolezza di essere tradito, ma preferisce non farlo sapere per evitare futili discussioni che potrebbero rovinare il loro rapporto. Il protagonista si sente vulnerabile e non ne vuole sapere di più perché il suo cuore potrebbe non reggere il colpo. La tristezza prende il sopravvento però non sa come poter gestire questa situazione e spera che tutto possa risolversi da solo e per il meglio. Possiamo definire Creepin’ come una canzone malinconica, malinconia causata proprio da questa situazione.

E tu sei un fan di Metro Boomin? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo brano Creepin’? Ti aspettiamo nei commenti e nel frattempo ti lasciamo con la traduzione del brano!

Traduzione Creepin’

Ooh, ooh-ooh

Ooh-ooh-ooh, ooh, ooh-ooh (Non ci posso credere, amico)

(Metro Boomin ne vuole ancora, negro)

Qualcuno ha detto di averti vistoLa persona che stavi baciando non ero ioE non te lo avrei mai chiestoHo tenuto tutto per me

Non voglio sapere

Se mi stai prendendo in giro, tienilo basso

Perché il mio cuore non ce la fa più.

E se ti stai insinuando, per favore, non farlo vedere

Oh, baby, non voglio saperlo

Oh-oh, oh-oh, ooh-woah

Oh-oh, oh-oh, oh-oh

Oh, sì

Ci penso quando ti abbraccio

Quando ti guardo negli occhi, non riesco a crederci

E non ho bisogno di sapere la verità

Baby, tienila per te

Non voglio sapere

Se mi stai prendendo in giro, tienilo basso

Perché il mio cuore non può più sopportarlo

E se ti stai insinuando, per favore, non farlo vedere

Oh, baby, non voglio saperlo

Ti ha toccato meglio di me? (Ti ha toccato meglio di me)

Ti ha guardato mentre ti addormentavi? (Watch you fall asleep)

Gli hai mostrato tutte quelle cose che mi facevi?

Se stai meglio così (Better off that way)

Non c’è altro che posso dire (Più che posso dire)

Vai avanti e fai le tue cose e non tornare da me

Ooh, ooh-ooh

Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh

Woah, woah, woah, 21

Mi ha fatto crollare, stavo ammanettando come il distretto

Come si passa da una casalinga a un legame subdolo?

Ti ha fatto andare in giro in tutti i tipi di Benz e Rover

Ragazza, tu andavi in giro con le macchine da corsa

Sono io che ti ho messo in Eliantte (Su Dio)

Modello di Fashion Nova, ti ho fatto sfilare (Su Dio)

Eri in giro con le borse della Coach, ti ho fatto diventare Chane’-ne’

Puttana laterale a Fresco, la chiamo la mia bambina (21)

Ho una ragazza ma mi sento ancora solo (Su Dio)

Se mi prendi in giro significa che la mia casa non è casa (Su Dio)

Ho gli incubi di guardare il tuo telefono (21)

Non riesco nemmeno a registrare, mi hai fatto uscire dalla mia zona

Non voglio sapere

Se mi stai prendendo in giro, tienilo a bassa voce

Perché il mio cuore non può più sopportarlo

E se ti stai insinuando, per favore, non farlo vedere

Oh, baby, non voglio sapere

Se mi stai prendendo in giro, tienilo basso

Perché il mio cuore non può più sopportarlo

E se stai strisciando, ti prego, non farlo vedere

Oh, baby, non voglio saperlo

Se ti stai insinuando, non lasciare che lo scopra (Su Dio)

Prendi un hotel, non portarli mai a casa (Su Dio)

Se stai meglio così

Baby, tutto quello che posso dire

Se hai intenzione di fare le tue cose, allora non tornare da me