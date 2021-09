Michael Kenneth Williams è nato il 22 novembre 1966 ed è morto il 6 settembre 2021. È stato un attore americano. Sarà per sempre ricordato per aver interpretato Omar Little nella serie drammatica della HBO The Wire e Albert “Chalky” White nella serie della HBO Boardwalk Empire. È stato anche acclamato per il suo ruolo di Jack Gee, marito di Bessie Smith, nello show biografico della HBO Bessie. Ha recitato in ruoli secondari in numerosi film e serie televisive, tra cui The Road, Inherent Vice, The Night Of, Gone Baby Gone, 12 anni schiavo ecc…

Williams ha ricevuto cinque nomination agli Emmy Award: tre come miglior attore non protagonista in una serie tv o film, uno come miglior attore non protagonista in una serie drammatica e uno per la migliore serie informativa o speciale.

Alcuni cenni biografici su Michael K Williams

Williams è nato a Brooklyn, New York City. Figlio di una madre bahamiana di Nassau e di Booker T. Williams, americano, di Greeleyville, South Carolina, dove la sua famiglia afroamericana ha radici profonde. Williams è cresciuto nei Vanderveer Projects a East Flatbush, Brooklyn e ha frequentato la George Westinghouse Career and Technical Education High School. Secondo un’analisi del DNA, discende in parte dal popolo Mende della Sierra Leone. Dopo essersi messo nei guai da giovane, si è iscritto al National Black Theatre di New York City.

Com’è nato l’attore Michael K Williams

Williams ha lavorato per la casa farmaceutica – ora famosa per i vaccini contro il coronavirus – Pfizer. Tuttavia, ispirato da Rhythm Nation 1814 di Janet Jackson, decise di lasciare scuola e lavoro, contro il volere della sua famiglia, per intraprendere la carriera di ballerino. Il primo anno non fu facile per Williams. Viveva senza una fissa dimora e visitava etichette discografiche e studi di danza in cerca di lavoro. Ottenne un lavoro come ballerino con la cantante Kym Sims, che lo portò a lavorare in video musicali e in tournée con artisti come George Michael e Madonna.

La cicatrice di Michael K Williams

Williams aveva una grande cicatrice sul viso. Se l’era procurata in una rissa da bar sulla Jamaica Avenue, New York City, durante il suo 25° compleanno, quando fu aggredito con la lama di un rasoio.

La cicatrice sul volto di Omar Little di The Wire.

La cicatrice è diventata la sua caratteristica distintiva e ha portato a offerte per esibirsi come delinquente in video musicali e opportunità come modello con noti fotografi come David LaChapelle. Uno dei suoi primi ruoli da attore è stato al fianco di Tupac Shakur nel ruolo del fratello e scagnozzo del boss della droga Tank, nel film del 1996 Bullet. Secondo quanto riferito, Shakur scelse Williams per il ruolo dopo aver visto una sua foto polaroid in uno studio di produzione.

La serie tv The Wire

Williams ha ottenuto diversi riconoscimenti come attore per la sua interpretazione di Omar Little in The Wire, le cui riprese sono iniziate nel 2002. Il personaggio era basato su Donnie Andrews e altre figure del crimine di Baltimora. Williams ha ricevuto la parte dopo una singola audizione. Gli è stato detto che il personaggio doveva apparire in soli sette episodi e che sarebbe stato ucciso entro la fine della prima stagione. Tuttavia, il creatore David Simon ha dichiarato di aver sempre pianificato di mantenere il personaggio come parte dell’ensemble continuativo nel caso in cui lo show fosse stato rinnovato per più stagioni.

Per la sua interpretazione di Omar, Williams è stato nominato da USA Today come uno dei dieci motivi per cui amiamo ancora la televisione. Omar è stato elogiato per la sua unicità nel panorama stantio dei drammi polizieschi televisivi e per l’arguzia e l’umorismo che ha apportato al personaggio. Omar è stato nominato come uno dei personaggi migliori della prima stagione di The Wire. Il Baltimore City Paper ha definito il personaggio come uno dei dieci principali motivi per non cancellare la serie tv. Nel 2007, Williams è stato nominato per un NAACP Image Award come miglior attore in una serie drammatica per il suo ruolo di Omar. Williams ha voluto quella parte perché era incuriosito dalla natura contraddittoria di Omar. Sentiva che la popolarità di Omar derivava dalla sua onestà. Williams ha ricevuto reazioni sia positive che negative all’omosessualità di Omar e ha ritenuto di essere riuscito a sfidare gli atteggiamenti e a provocare un dibattito importante con quel ruolo. Nel 2008, l’allora senatore degli Stati Uniti Barack Obama ha citato The Wire come la sua serie tv preferita e ha definito Omar il suo personaggio preferito. A proposito di Omar, Obama ha detto: “Non è la mia persona preferita, ma è un personaggio affascinante… è il più duro e cattivo di The Wire”. Durante la sua interpretazione di Omar Little, Williams ha preso il nome del suo personaggio e ha iniziato a fumare cannabis e sniffare cocaina nel 2004. Purtroppo si è calato troppo nel personaggio e questo ha finito per ucciderlo.

Gli altri film e serie tv famosi in cui ha recitato Michael K Williams

Film

Mugshot

Bullet High Top

Bringing Out the Dead

Broke Even Kenny

Doing Hard Time

Bondage Willie

Mercenary for Justice

Gone Baby Gone Devin

The Incredible Hulk

The Perfect Age of Rock ‘n’ Roll

A Day in the Life

Life During Wartime

The Road

Brooklyn’s Finest

The Wire: The Musical

Nobody’s Nobody’s

Trapped in the Closet: The Next Installment

12 Anni Schiavo

Snitch

The Devil Goes Down

RoboCop del 2014

Kill the Messenger

Inherent Vice

The Gambler

Ghostbusters

Assassin’s Creed

Serie TV

Law & Order – Delmore Walton

Law & Order – Marcus Cole

The Sopranos – Ray Ray

Law & Order

Alias Robert

Boston Legal – Randall Kirk

Boardwalk Empire – Chalky

Detroit – Clarence Warrenton

Bessie – Jack Gee

The Night Of – Freddy Knight

Vice

La morte di Michael K Williams

Il 6 settembre 2021, Williams è stato trovato morto nel suo attico di Williamsburg, Brooklyn, da suo nipote. Non si conoscono ancora le cause della morte, sebbene si parli di overdose da droga, dopo che gli investigatori hanno scoperto parecchie dosi di droga nel suo appartamento.