Una collaborazione forse inaspettata, quella tra Michele Bravi e Carla Bruni, che però ha dato alla luce ad un brano in cui le loro voci vellutate e dolci si mischiano alla perfezione.

Stiamo parlando di Malumore francese, reso disponibile all’ascolto a partire da oggi, 22 marzo 2024, e scritto dallo stesso Michele Bravi insieme ad Emanuele Mattozzi ed Antonio Caputo; della durata di tre minuti circa, questa canzone appartiene all’album Tu cosa vedi quando chiudi gli occhi, quarto album in studio del giovane artista umbro, in uscita il prossimo 12 aprile.

Bando alle ciance, ora, e andiamo a scoprire qui di seguito il significato del testo di Malumore francese.

Significato di “Malumore francese”

Bravi ha descritto la sua nuova canzone come “un brano sulla decadenza della malinconia tra desiderio ed erotismo“.

Si tratta infatti del racconto di un melange riuscitissimo tra intesa mentale e intesa fisica, che si traduce inevitabilmente in passione, il tutto sospeso però su un dolore di fondo: un addio temuto quanto inevitabile (“Maledettamente me ne andrò da te“, “Voglio solo un addio che profumi di te“).