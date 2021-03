Michele Morrone, attore italiano classe 1990, è diventato famoso per aver preso parte al film 365 giorni, nel 2020, sulla falsa riga della trilogia di Cinquanta Sfumature. Pochi giorni fa, era uscita la notizia che l’attore era stato scelto per entrare nel cast di Toyboy 2, al fianco dell’attrice Federica Sabatini per vestire i panni di due fratelli italiani.

Michele Morrone aveva catturato l’attenzione per il suo nuovo look, senza barba, che sembrava un anticipo di ciò che ci avrebbe atteso nella serie tv spagnola. Tuttavia, ora, arriva una notizia che nessuno si aspettava: Michele Morrone lascia ToyBoy 2 a pochi giorni dall’inizio delle riprese. I motivi, per il momento, non ci è dato saperli anche se, tramite il comunicato ufficiale, lo staff di ToyBoy ha parlato di motivi personali.

Michele Morrone di 365 giorni

Una decisione presa all’ultimo minuto e che ha costretto gli sceneggiatori di ToyBoy a cambiare la trama. Michele Morrone verrà sostituito da Alex Gonzalez, attore spagnolo classe 1980, conosciuto per aver preso parte alla serie tv spagnola 3 Cammini (attesa in Italia) ed ora è pronto per questo ruolo. Gonzalez non vestirà i panni del personaggio che sarebbe toccato a Morrone, ma sarà il proprietario di un locale per vip a Marbella. Le riprese inizieranno tra poco a Malaga, mentre per vedere ToyBoy sul piccolo schermo sarà necessario aspettare il 2022 per il suo debutto mondiale.

Secondo voi perché Michele Morrone ha detto addio a questa opportunità? Seguite ToyBoy? Fatecelo sapere nei commenti!