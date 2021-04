Si, è proprio vero… Sir Mick Jagger ha collaborato con Dave Grohl per creare una nuova canzone che si intitola “Eazy Sleazy”.

Il rocker dei Rolling Stones ha svelato la nuovissima canzone – su cui ha lavorato con la star e produttore dei Foo Fighters Matt Clifford – sulle sue piattaforme social e su YouTube.

Mick ha detto della traccia post-lockdown: “È una canzone che ho scritto sull’uscita dal lockdown, con un po’ di ottimismo che in questo periodo è altamente necessario. Ringrazio Dave Grohl per aver saltato dalla batteria al basso alla chitarra, è stato molto divertente lavorare con lui. – spero vi piaccia Eazy Sleazy.”

Mentre Dave l’ha definita la “canzone dell’estate”, aggiungendo: “È difficile esprimere a parole cosa significhi per me registrare questa canzone con Sir Mick. È al di là di un sogno che si avvera. Proprio quando pensavo che la vita non potesse diventare più folle. La considero la canzone dell’estate, senza dubbio!! (sic)”

La traccia vede Jagger affrontare la vita durante la pandemia, con un misto di frustrazione, stanchezza e umorismo. In un verso, canta di essersi rifiutato di provare una danza TikTok e di essere caduto col culo per terra durante una lezione di samba.

Il ritornello, tuttavia, è pieno di ottimismo per il futuro post-pandemia: “Siamo scappati dalle mura della prigione. Apri le finestre e apri le porte. Ma è facile facile. Tutto diventerà davvero strano. Va bene la notte. Sarà un giardino di delizie terrene.”

A febbraio, i Foo Fighters hanno pubblicato il loro decimo album in studio, Medicine at Midnight. Grohl sta anche preparando un nuovo libro autobiografico, The Storyteller, che uscirà il 5 ottobre tramite Dey Street Books.

Nel frattempo, Mick aveva precedentemente rivelato che i Rolling Stones “non vedono l’ora di tornare sul palco”. Soprattutto dopo che sono stati costretti a posticipare i loro concerti a causa della pandemia di coronavirus.

Ha scritto: “Dico che mi dispiace a tutti coloro che hanno i biglietti per il No Filter Tour, mi dispiace che gli spettacoli siano stati rimandati, ma stare in salute è la priorità di tutti in questo momento. Siamo impazienti di tornare sul palco il prima possibile. ci saremo! Ogni volta che ci riuniamo alle prove, siamo come bambini in un negozio di dolciumi. Apriamo la porta della gabbia e cominciamo a suonare.”

Il testo di Eazy Sleazy

We took it on the chin

The numbers were so grim

Bossed around by pricks

Stiffen upper lips

Pacing in the yard

You’re trying to take the mick

You must think I’m really thick

Looking at the graphs with a magnifying glass

Cancel all the tours, football’s fake applause

No more travel brochures

Virtual premieres, I’ve got nothing left to wear

Looking out from these prison walls

You got to rob Peter if you’re paying Paul

But it’s easy easy

Everything’s gonna get really freaky

Alright on the night

Soon it’ll be be a memory you’re trying to remember to forget

That’s a pretty mask

But never take a chance TikTok stupid dance

Took a samba class yeah I landed on my ass

Trying to write a tune you better hook me up to Zoom

See my poncey books teach myself to cook

Way too much TV, its lobotomizing me, yeah

Think I’ve put on weight

I’ll have another drink then I’ll clean the kitchen sink

We escaped from the prison walls

Open the windows and open the doors

But it’s easy easy

Everything’s gonna get really freaky

Alright on the night

It’s gonna be a garden of earthly delights

Yeah it’s easy sleazy

Everything’s smooth and greasy

Yeah easy, believe me

It’ll only be a memory you’re trying to remember to forget

Shooting the vaccine

Bill Gates is in my bloodstream

It’s mind control

The earth is flat and cold

It’s never warming up

The Arctic’s turned to slush

The second coming’s late

And there’s aliens in the deep state

Now we’re out of these prison walls

You gotta pay Peter if you’re robbing Paul

But it’s easy easy

Everything’s gonna be really freaky

Alright on the night

We’re all headed back to paradise

Yeah easy. believe me

It’ll be a memory you’re trying to remember to forget

Easy cheesy

Everybody sing please please me

Yeah

It’ll be a memory you’re trying to remember to forget