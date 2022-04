Mick Jagger è un cantautore del Regno Unito classe 1943. E’ noto per essere stato il fondatore ed il frontman dei Rolling Stone. Per questo motivo è stato definito una delle personalità più influenti della musica rock. Voce di brani di successo come Paint It Black, Satisfaction, Start Me Up, Honky Tonk Women e Can’t You Hear Me Knocking per citarne alcuni.

Ed oggi, venerdì 1 aprile, torna sulla scena musicale a distanza di cinque anni dagli ultimi singoli pubblicati senza i suoi compagni di band. Da oggi, infatti, è disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming il suo nuovo singolo dal titolo Strange Game. La notizia più importante, però, è che il brano è stato scelto come colonna sonora per la serie tv Slow Horses di Apple Tv + con protagonista Gary Oldman. Strange Game è stata scritta e registrata da Mick Jagger insieme a Daniel Pemberton, compositore nominato all’Oscar, che a proposito di questa collaborazione afferma:

“Lavorare con Mick Jagger è stata una delle collaborazioni più emozionanti della mia carriera professionale. Penso che siamo riusciti a creare un tema incredibilmente unico e originale e non vedo l’ora che il resto del mondo lo ascolti”.

Il cantautore Mick Jagger

Il significato di Strange Game

Nel nuovo singolo Strange Game ci si rende subito conto dell’atmosfera contagiosa che ti cattura. D’altronde ha tutte le premesse e le basi per fare da colonna sonora ad una serie tv come Slow Horses che parla del mondo dello spionaggio. È in grado di fare riferimento ai molteplici aspetti dello show: un crescendo di suspense, atmosfere frizzanti, spavalderia ed umorismo, infatti, sono i fili conduttori della serie tv di Apple Tv +. James Hawes, il regista della serie, rivela che:

“Abbiamo sempre voluto una canzone che desse il tono allo show e c’era solo un nome nella mia mente: Mick Jagger. Sentire il brano per la prima volta è stato assolutamente emozionante. Il testo e la performance di Mick hanno totalmente inchiodato l’atmosfera di Slow Horses, con tutto l’umorismo e la spavalderia che avevo sognato”.

