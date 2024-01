Abbiamo tutti in mente il dolce e simpatico Topolino della Disney. Bene, con il nuovo anno è arrivato il momento di dimenticarlo. È in arrivo, infatti, Mickey’s Mouse Trap.

Come sappiamo, nell’ultimo periodo, Mickey Mouse è entrato nel pubblico dominio e così c’è stata la possibilità di creare versioni alternative al Topolino conosciuto da tutti. E dopo solo pochi giorni è stato annunciato proprio Mickey’s Mouse Trap, il primo film horror a lui dedicato. Non è la prima volta che un personaggio della Disney subisce una tale trasformazione: è sufficiente pensare al dolce Winnie Pooh che è cambiato totalmente in Winnie Pooh – Sangue e Miele. E considerando che questo film ha avuto successo, anche Mickey’s Mouse Trap ha tutte le carte in regola per incuriosire il pubblico.

Topolino versione serial killer in Mickey’s Mouse Trap

Il film è stato girato e diretto da Jamie Bailey, mentre Simon Phillips si è occupato della sceneggiatura. Nel frattempo è stato reso noto il trailer per rendere un po’ meno pesante l’attesa di questo titolo tanto atteso. La protagonista è Alex, una ragazza di 21 anni che deve lavorare fino a tardi in un parco divertimenti rimasto deserto. Lei ed i suoi amici, però, diventeranno oggetto delle manie omicide di un killer mascherato che indossa proprio la maschera di Mickey Mouse. Verranno rinchiusi in una sala giochi dove inizieranno momenti difficili dove sarà dura mantenere saldi i nervi e lottare per la sopravvivenza. Nel trailer, inoltre, notiamo come nei credits dei film venga specificato che non si tratta di un film della Disney e che la Disney stessa non ha nulla a che fare con questa produzione, proprio per evitare possibili azioni legali in futuro.

Una cosa è certa, questo è solo l’inizio ed in futuro vedremo Mickey Mouse in molte altre vesti, totalmente differenti rispetto a quelle a cui siamo abituati. Infatti è stato reso noto anche il trailer di Infestation 88, il videogame horror che vede protagonista il Topolino in bianco e nero ma come prodotto di una terrificante mutazione genetica. Per quanto riguarda Mickey’s Mouse Trap, invece, non c’è ancora una data di uscita ufficiale, ma sappiamo che arriverà presto nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti per poi espandersi nel resto del mondo. Nel cast troveremo nomi dal calibro di Sophie MacIntosh, Callum Sywyk, Allegra Nocita, Ben Harris e Mirelle Gagne. Il pubblico è curioso e non vede l’ora di conoscere questa nuova versione di Topolino anche se, ovviamente, il film in arrivo non è consigliato per i minori di 16 anni.

E tu cosa ne pensi di questa nuova versione di Topolino? Andrai al cinema a vedere Mickey’s Mouse Trap quando uscirà? Ti aspettiamo nei commenti!