Il 2023 si è ormai chiuso, portando con se alcuni titoli interessanti che hanno dominato le sale. Per questa classifica personale si seguirà un solo criterio: i film del 2023 sono solo quelli usciti nel 2023. Non varranno le pellicole uscite per la prima volta nel 2022 e poi inserite in mercati differenti nell’anno seguente. Ma detto questo, partiamo!

10 Barbie Ryan Gosling e Margot Robbie nei panni di Ken e Barbie nel live action Il nuovo film rosa creato da una regista donna, composto quasi interamente da quote rosa è stato accolto in maniera contrastante dalla critica. Non è una pellicola con grande spiritualità, ma diffonde un messaggio innovativo che propone di ribaltare la tradizionale dialettica nella società con un non celato intento provocatorio. Dispiace per Ken, reso un perfetto idiota, ma il film merita di stare in quelle posizioni.

9 Ferrari Lo so, già qualcuno griderà allo scandalo e chiederà la testa mozzata di ciascuno di noi. Però la verità è che Ferrari è oggettivamente un bel film che approfondisce piuttosto bene l’intero sfondo della famiglia di Enzo e ne propone una visione di uomo del tutto innovativa.

8 Anatomia di una caduta Film premiato in Europa e riconosciuto come una dei classici del genere. La verità è che la pellicola è davvero bella, affascinante e sviscera profondamente quelle che sono delle sensibili dinamiche relazionali. È assolutamente da vedere, anche se è parecchio lungo e talvolta anche un po’ crudo nella sua sofferenza reale.

7 Il sol dell’avvenire Primo film Italiano in questa classifica. Sarà l’ultimo? Ad ogni modo Nanni Moretti mette in scena un dramma innovativo che fonde l’ideologia del periodo con la criticità dell’animo e con le difficoltà che ciascuno di noi vive nel quotidiano. Da non perdere perché riesce ad esprimere una nuova visione del globo.

6 Spider-Man: Across the Spider-verse Un nuovo capolavoro cinematografico. Nulla da dire, tutto giusto. I colori, lo spettacolo, il film, le espressioni, la forza motrice, ogni elemento è corretto ed è sinteticamente espresso nella potenza dei colori e degli ambienti. In definitiva è il miglior film di supereroi di sempre.

5 Maestro L’attore e regista Bradley Cooper Non pensavo che Netflix potesse riproporre dei film discreti, anzi fenomenali. Di cosa stiamo parlando? Di sicuro di una delle storie migliori dell’annata corrente che garantisce la possibilità di vedere la vita da innovativi punti di vista. Ed inoltre, approfondisce rigorosamente il punto di vista dell’uomo Leonard Bernstein.

4 Oppenheimer La prima foto ufficiale del film Un cult del cinema. L’hanno praticamente visto tutti. Qualsiasi parola su questa produzione è assolutamente inutile perché la potenza espressiva del film sta tutta nella forza delle frasi e delle immagini. Il cupo periodo della guerra risolto dalla luce accecante di una bomba nucleare. E ciò che è ancora più preoccupante è che la minaccia sia ancora attuale.

3 Comandante Pierfrancesco Favino in Comandante Per quanto la scelta per alcuni non sia accettabile, collocare questo film tra le prime posizioni mi sembra doveroso, specialmente per la potenza di Favino ed in generale del messaggio penetrante del film. Lo abbiamo valutato con un bel nove in pagella nella nostra recensione, e questo bronzo ribadisce il contenuto del tutto.

2 Io capitano Candidato all’Oscar come miglior film straniero? Si. Cinema che ribadisce una filosofia già affermata come quella di Matteo Garrone? Si. Francamente le premesse, soprattutto per il trailer, era tantissime. Però il film soddisfa queste premesse, seppur per taluni sia rimasto un tantino acerbo. Alla fine di tutto, comunque, la forza del tutto è l’attualità perforante e la disarmante realtà con cui si espongono dei fatti cari alla cronaca moderna. È ovviamente un film velatamente ideologico…