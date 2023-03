Con il brano “Flowers“, Miley Cyrus aveva parlato della dolorosa fine di una storia d’amore, ma “ogni fine è un nuovo inizio“, come si suol dire, e così è stato anche per la giovane cantante, come da lei stessa narrato nel suo nuovo singolo rilasciato ieri, venerdì 10 marzo 2023.

Si intitola “River“, e rappresenta una sorta di anticipazione del prossimo album della Cyrus, ovvero “Endless summer vacation“, ottavo della sua carriera.

Vediamo allora subito più informazioni sul suo significato e sulla traduzione del testo.

Significato di “River”

In “River“, Miley Cyrus racconta la bellezza di innamorarsi di nuovo di qualcuno dopo una delusione. Si tratta dunque di un vero e proprio inno al sesso e all’amore tra due individui, che permette di dimenticare ogni altra sofferenza vissuta in passato.

Traduzione del testo

[Verso 1]

Ho un vestito nuovo solo per incontrarti in città

Puoi accompagnarmi nel parco affinché te lo mostri?

Posso tirarmi i capelli indietro in quel modo stretto che ti piace

Se mi avvolgi tra le tue braccia e non ti fermi mai

[Pre-Ritornello]

Il cuore batte così forte che mi sta affogando

Vivo in una doccia d’aprile

Stai piovendo a dirotto, baby, annegami (Ooh, ooh, ooh)

[Ritornello]

Sei proprio come un fiume (Ooh, ooh, ooh)

Sei proprio come un fiume (Ooh, ooh, ooh)

Vai avanti per sempre

Sei proprio come un fiume

[Verso 2]

Soffiando bolle nella vasca da bagno, non riesco a smettere di pensare

Potresti essere quello giusto, fare con me dei bambini

Spero che abbiano i tuoi occhi e quel sorriso storto

Ero un deserto prima di incontrarti, ero in un periodo di siccità

[Pre-ritornello]

Il cuore batte così forte che mi sta affogando

Vivo in una pioggia d’aprile

Stai piovendo a dirotto, baby, annegami (Ooh, ooh, ooh)

[Ritornello]

Sei proprio come un fiume (Ooh, ooh, ooh)

Sei proprio come un fiume (Ooh, ooh, ooh)

Vai avanti per sempre

Sei proprio come un fiume

[Post-Ritornello]

Non ti prosciughi mai (Oh)



[Ponte]

Ti sento ovunque

La tua faccia è tutta tra i miei capelli

Coperta dal tuo sudore

Mi eccita il fatto che ti interessi, baby

Il tuo amore scorre come un fiume

[Ritornello]

Sei proprio come un fiume

Sei proprio come un fiume (Ecco cosa sei)

Sei proprio come un fiume (Ecco cosa sei)

Sei proprio come un fiume

Sei proprio come un fiume (Il cuore batte così forte che mi sta annegando)

Sei proprio come un fiume (Vivere in una doccia d’aprile)

Sei proprio come un fiume.