Al Palm Springs International Film Festival (PSIFF) del 2024, “Miller’s Girl” ha finalmente debuttato dopo che la sceneggiatura della scrittrice Jade Bartlett è entrata nella Black List nel 2016.

La Black List esamina centinaia di sceneggiature non prodotte ogni anno per trovare i titoli più apprezzati di opere straordinarie in un elenco moda genuinamente altruistica. Quattro delle 400 sceneggiature create sulla base delle raccomandazioni della Lista Nera hanno ricevuto gli Oscar, tra cui “Spotlight” , “The Millionaire” , “Argo” e “Il discorso del re”. Quindi, quando la Point Grey Pictures, una società di produzione fondata da Seth Rogen ed Evan Goldberg , ha scelto la sceneggiatura di Bartlett, era ovvio che Miller’s Girl fosse una scommessa per il successo.

La Lionsgate ha acquistato i diritti per pubblicare “Miller’s Girl” e sarà proiettato nelle sale di tutti gli Stati Uniti il ​​25 gennaio 2024.

“Miller’s Girl”: il trailer

Il trailer inizia con Jonathan Miller, ovvero Martin Freeman e Cairo Sweet interpretata da Jenna Ortega che si presentano da soli in un’aula scolastica, dove Miller rimane immediatamente colpito dal fascino di Sweet per la scrittura e la letteratura.

Mentre “Burn It Down”, una canzone dei Daughters, inizia a cantare, “ho sempre detto che ero un bravo ragazzo”, Sweet è tornata nella sua camera da letto, scrivendo mentre tiene in mano una sigaretta.

Lei racconta le parole mentre un pensieroso Miller legge nel suo studio. Con incontri più privati, Miller le chiede di scrivere un racconto; nel frattempo, i due si scambiano sorrisi inopportunamente civettuoli. Ma mentre la scrittrice poco ispirata cerca una storia significativa, punta a perseguire Miller.

Quando le battute scherzose diventano una minaccia da parte del diciottenne disprezzato, Miller deve combattere con il disastro imminente che si abbatterà sulla sua carriera. I suoi coetanei gli consigliano di stare alla larga da Sweet, ma tra i due scatta la scintilla. Tra le lacrime, sullo schermo appare un montaggio in cui combattono le proprie emozioni e si conclude con un’altra impiegata della scuola che chiede a Sweet: “Con parole tue, come è iniziato?”

“Miller’s Girl” tratta alcuni argomenti molto delicati riguardanti una relazione complicata tra un insegnante e il suo studente diciottenne. Jonathan Miller è infatti innamorato dell’abilità della sua studentessa, Cairo Sweet (Ortega), nella lettura e nella scrittura.

Ma quello che inizia come un sostegno apparentemente innocente da parte dell’insegnante si trasforma in una fantasia del tutto inappropriata quando Sweet inizia a scrivere di una relazione immaginaria tra i due. Non è chiaro se Miller faccia un serio tentativo di soffocare le avance del suo studente, ma mentre i suoi colleghi lo spingono a fermarlo, Sweet decide che la sua missione sarà perseguitarlo a prescindere.

