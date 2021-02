È andata in onda ieri, domenica 14 febbraio, l’ultima puntata della prima stagione di Mina Settembre chiudendo con numeri da capogiro e raccogliendo 6 milioni e mezzo di telespettatori pari al 26% di share. Una fiction che ha conquistato il pubblico con protagonista Serena Rossi nei mani dell’assistente sociale Mina Settembre che cerca di dare sempre la priorità a persone meno fortunate di lei: vittime di violenza, con problemi di vecchiaia o con problemi economici.

Visto il grande successo, la seconda stagione è già stata confermata e non poteva essere altrimenti. Ad annunciarlo ufficialmente è stato Fabrizio Cestaro, sceneggiatore di Mina Settembre che, durante un’intervista con Fanpage si è lasciato andare ad importanti indiscrezioni su quello che ci aspetterà in Mina Settembre 2 e soprattutto sulla vita di Mina:

“Dal punto di vista sentimentale, nella seconda stagione, Mina farà una scelta tra Claudio e Domenico. E’ una delle battaglie che abbiamo combattuto con la Rai. Nel momento in cui finisci la prima stagione con l’indecisione della protagonista, secondo noi è sbagliato continuare a mantenerla in quello stato. Mina prenderà una decisione, questo ve lo posso assicurare”.

Il cast di Mina Settembre

Per il seguito, è stato confermato il brillante cast della prima stagione con Serena Rossi nei panni di Mina Settembre, con Giuseppe Zeno in quelli di Domenico Gambardella, con Giorgio Pasotti che interpreta Claudio De Carolis e con Davide Devenuto che è Paolo. Le riprese di Mina Settembre 2 dovrebbero iniziare questa primavera, sempre a Napoli ed, ovviamente, rispettando tutte le misure igienico sanitarie in materia di Covid. La messa in onda, invece, dovrebbe avvenire solo nel 2022.

Avete seguito Mina Settembre? Siete contenti che arriverà la seconda stagione? Fatecelo sapere nei commenti!