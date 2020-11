I nuovi singoli di Mina, da oggi in rotazione radiofonica, sono Un Tempo Piccolo e Nel Cielo dei Bars, rispettivamente omaggi a Franco Califano e Fred Buscaglione.

Le due cover fanno parte dell’ultimo progetto discografico di Mina dal titolo Italian Songbook, in uscita il prossimo 27 novembre, suddiviso in Cassiopea e Orione, due parti del concept album che ormai attendiamo da mesi.

La cover di Mina di Un Tempo Piccolo

La canzone Un Tempo Piccolo, riproposta da Mina, è una canzone scritta da Antonio Gaudino, Alberto Laurenti e Franco Califano ed interpretata dai Tiromancino nel 2005. In questa nuova versione di Mina, il tutto andrebbe riletto e reinterpretato in una chiave più intensa e malinconica, sfumatura che solo una voce come quella di Mina può dare.

Il significato del testo è da ricercare nella consapevolezza del tempo che passa, delle cose che cambiano repentinamente facendoti perdere le vecchie certezze, ma ponendo le basi per le nuove.

Nel Cielo dei Bars di Mina

Altra cover di Mina per il suo nuovo album è Nel Cielo dei Bars, canzone di Fred Buscaglione, che ci fa perdere in un intenso sound blues, carico di malinconia, tristezza e ricordi. Immagini vivide di emozioni che sembrano perdute, ma che non sono capaci di lasciare la nostra mente.

La voce di Mina descrive alla perfezione la musica e le parole, trascinandoci in questa meravigliosa malinconia.

Un’ottimo assaggio di quello che sarà l’album Italian Songbook, che non vediamo l’ora di ascoltare. E tu cosa ne pensi di queste due cover di Mina? Lascia un commento qui sotto per dire la tua, ma fallo dopo aver letto i testi per intero delle due canzoni.

Il testo di Un Tempo Piccolo

Diventai grande in un tempo piccolo

mi buttai dal letto per sentirmi libero

vestendomi in fretta per non fare caso

a tutto quello che avrei lasciato

scesi per la strada e mi mischiai al traffico

rotolai in salita come fossi magico

toccando terra rimanendo in bilico

diventai un albero per oscillare

spostai lo sguardo per mirare altrove

cercando un modo per dimenticare



dipinsi l’anima

su tela anonima

e mescolai la vodka

con acqua tonica

poi pranzai tardi all’ora della cena

mi rivolsi al libro come a una persona

guardai le tele con aria ironica

e mi giocai i ricordi provando il rischio

poi di rinascere sotto le stelle

ma non scordai di certo un amore folle

in un tempo piccolo

ingannai il dolore con del vino rosso

buttando il cuore in qualunque posto

mi addormentai con un vecchio disco

tra i pensieri che non riferisco

chiudendo i dubbi in un pasto misto

dipinsi l’anima

su tela anonima

e mescolai la vodka

con acqua tonica

poi pranzai tardi all’ora della cena

mi rivolsi al libro come a una persona

guardai le tele con aria ironica

e mi giocai i ricordi provando il rischio

poi di rinascere sotto le stelle

ma non scordai di certo un amore folle

in un tempo piccolo

e mi giocai i ricordi provando il rischio

poi di rinascere sotto le stelle

ma non scordai di certo un amore folle

in un tempo piccolo

Il testo di Nel Cielo dei Bars

Ci vediamo al fondo di un bicchiere

Illusione che non so dimenticar

Ogni notte ti devo ritrovare

Nel mio cielo popolato di barsCi vediamo al fondo di un bicchiere

Dolci labbra che non posso più baciar

Voglio perdermi e sognar

Fino a quando può durare

Tristemente l’orizzonte di ogni barDa principio non ti vedo

Troppo whisky mi separa da te

Ma poi bevo e a poco a poco

Tu mi appari e sei tutta per meCi vediamo al fondo di un bicchiere

Fino a quando l’alba in cielo tornerà

E nell’alba disperata

Sarà triste rincasare

Per attendere la notte

E poterti ritrovar

Al fondo di un bicchiere

Nel cielo dei bars