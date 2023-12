Matteo Mobrici è un cantautore di Milano classe 1989. E’ diventato un volto ed una voce nota a livello nazionale dopo che, dal 2013 al 2020, è stato il frontman e l’autore del gruppo musicale Canova. Dopo che il gruppo si è sciolto ha intrapreso, nel febbraio 2021, la sua carriera da solista con il singolo 20100.

Voce di brani come Amici così, Stavo pensando a te, Povero cuore, Luci del Colosseo fino a Giovani mai per citarne alcuni. Ed oggi Matteo Mobrici è pronto per tornare protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 22 dicembre, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Polvere che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Il singolo è estratto da Gli anni di Cristo, il suo ultimo album.

Il cantautore Matteo Mobrici

Il significato di Polvere

Polvere, il nuovo singolo di Mobrici, ci porta in un testo dove il cantautore mixa versi che portano alla mente dei ricordi ad un sound che, invece, fa sentire vivi e ci libera. Ci racconta di una storia d’amore giunta al capolinea, ma la cosa peggiore è che si pensava di aver superato la rottura, ma così non è. Basta un incontro all’improvviso con la persona amata e tutto torna prepotentemente nella vita presente. A tal proposito, Mobrici rivela che:

“Con Polvere ritorno al sentimento. E’ una storia in cui tutto si svolge nel giro di pochi minuti. Racconto di una sera, di un incontro inaspettato, di pensieri, di consapevolezze e di ricordi. Il passato ritorna nel presente e ti accorgi che, a volte, basta un secondo per togliere la polvere da vecchi ricordi e tutto torna ad apparire così nitido e vivo”.

