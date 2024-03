Richard Melville Hall, da tutti noi conosciuti come Moby, è un musicista ed un cantautore di New York classe 1965.

Quando ha soli due anni subisce la perdita del padre a seguito di un incidente stradale ed il piccolo Moby si trasferisce dapprima a San Francisco e poi nel Connecticut con la mamma. Piano piano inizia ad avvicinarsi al mondo della musica appassionandosene sempre di più e diventando, giorno dopo giorno, uno dei nomi più amati a livello internazionale. Voce di brani come Extreme Ways, Flower, Porcelain, The last day, Natural Blues, One of these mornings fino a The perfect life e Whent It’s cold I’d like to die per citarne alcune. Ed oggi Moby è pronto per tornare ad essere protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 22 marzo, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Dark Days che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Questa volta però non è da solo, bensì duetterà con Lady Blackbird.

Il cantante Moby

Il significato di Dark days

Dark days, il nuovo singolo di Moby, è il primo estratto dell’album Always Centered at Night che farà il suo debutto il prossimo 14 giugno e che lo vedrà collaborare con 13 diversi artisti su ben 13 tracce. Il nuovo singolo è un’opera ritmica e provocatoria che può contare sulla voce profonda e seducente di Lady Blackbird e del suo talento.

Nel frattempo, Moby é pronto per tornare ad essere protagonista di un tour live per celebrare il venticinquesimo anniversario di Play. Prima data il 19 settembre a Londra per poi concludersi a Parigi il 24 settembre. Inutile dirlo, i suoi fan non vedono l’ora e sono pronti a cantare con lui sia i vecchi successi, ma anche quelli più nuovi.

E tu sei un fan di Moby? Hai già avuto modo di ascoltare il nuovo singolo Dark days? Ti aspettiamo nei commenti!