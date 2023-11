Ora che non sono più dietro al bancone di X Factor, Morgan e Fedez continuano i loro dissidi da lontano e sulla questione è intervenuta nelle scorse ore, anche Striscia la Notizia che ha consegnato rispettivamente un tapiro a testa.

I primi dissapori tra i due nascono nel lontano 2014, quando Fedez arriva a X Factor e Morgan inizia a manifestare una certa insofferenza nei suoi confronti. Dopo diversi battibecchi, inclusa una battuta su San Patrignano che il rapper si lascia sfuggire in diretta, i due non si sono più incontrati, anche se Fedez nelle interviste degli anni seguenti ha sempre ringraziato Morgan per avergli insegnato in un certo senso come stare in televisione.

Tutto questo prima del 2023, quando i due artisti si trovano a condividere nuovamente l’esperienza al talent show di Sky.

La versione di Morgan sul litigio con Fedez

Dopo il licenziamento di Morgan come giudice di X Factor il cantautore, ex Bluvertigo si è fatto sentire nei modi più disparati. Attraverso una chat di Whatsapp ha infatti condiviso con molti giornalisti musicali italiani la sua versione di quanto accaduto sia con Fedez sia con Sky.

In questa conferenza stampa improvvisata Morgan ha raccontato la sua versione dei fatti riguardo alle discussioni e ai litigi che hanno portato Sky a prendere la decisione di allontanarlo dal talent musicale.

Intervistato da Striscia la Notizia Morgan ha continuato raccontando altri dettagli sulla questione (ecco il video) e ha detto:

“X Factor è tutto organizzato, non potevo nemmeno scegliere le canzoni da assegnare ai ragazzi e il motivo del mio allontanamento è che io li ho smascherati. C’è una cricca italiana, formata tra gli altri da Fedez, Dargen e Francesca Michielin, che decide tutto e che ha interessi economici connessi. Forse non pensavano che sarei arrivato al punto di rivelare la loro tresca”.

Il cantautore non si è fermato qui ha poi aggiunto:

“Non hanno cultura musicale e quando la vedono ne hanno paura. Ma è di loro che dovremmo aver paura. In un mondo che dovrebbe insegnare l’inclusione, loro mi licenziano”.

Quando, invece, Staffelli gli chiede del “vaffa” ad Ambra, Morgan spiega: “C’è stata una discussione, l’ho mandata a quel paese perché lei pensava che la stessi trattando male in quanto donna”.

Morgan però ne ha soprattutto per Fedez, ritenuto il vero responsabile del suo allontanamento proprio verso di lui ha dichiarato:

“Mi ha detto cose gravi, bestemmiava, è stato violento e l’ha fatto davanti a mia figlia di tre anni. Una roba agghiacciante. “O lui o io, deve andarsene fuori dai co***oni” e anche minacce tipo “Ti tolgo i pochi spiccioli che hai, demente”. Sky dovrebbe fornire i video, dato che c’erano le telecamere accese”.

La versione di Fedez

Non è mancata poi anche la versione di Fedez (ecco il video). “Mi è stato detto che Morgan sarebbe stato uno dei giudici ad Aprile. Io non lo volevo a quel tavolo. Per una serie di motivi che vanno dai carichi pendenti che ha, molto gravi, al comportamento poco professionale che ha dimostrato negli anni”, ha spiegato il rapper.

I dissidi tra i due però c’erano ancora prima che questa stagione di X Factor partisse su Sky visto che, pochi giorni prima della messa in onda della prima puntata delle Audition, Morgan viene immortalato dagli smartphone mentre rivolge accuse omofobe contro uno spettatore durante un suo concerto. Comportamento che per Fedez e non solo risulta grave e completamente fuori luogo.

Sky però decide di dargli un’altra possibilità e di perdonarlo riammettendolo nella squadra a patto che lui doni una parte del suo compenso alle associazioni che ogni giorno lottano contro l’omofobia.

Fedez però sempre su questo punto dice: “Sky ha preso la decisione e ci ha fatto passare un po’ come se fossimo conniventi. Ma nessuno ci aveva chiesto se fossimo d’accordo”

Infine ai microfoni di Striscia Fedez racconta quanto accaduto lo scorso 20 Novembre, quando Sky e Fremantle Italy hanno comunicato la decisione di allontanare Morgan da X Factor per la sua condotta.

“Morgan non è stato mandato via per la maleducazione nei confronti di Ambra, la depressione, il litigio con Dargen o la battuta su Ivan Graziani. Sky è stata costretta a cacciarlo per alcuni comportamenti gravissimi che ha tenuto nei confronti di altre persone fuori dalla diretta, ma ripresi dalle telecamere”.

In definitiva, secondo Fedez, Morgan sarebbe stato mandato via non per quanto trasmesso su Sky, ma “per cose che sono state dette fuori dalla diretta ma non lontano delle telecamere”.

Dopo le parole dei due diretti interessati Valerio Staffelli ha raggiunto anche Francesca Michielin, conduttrice del programma (ecco qui il video).

L’artista è infatti finita nel mirino di Marco Castoldi per la gaffe su Ivan Graziani, ma in realtà a lei Morgan ha riservato solo una battuta pungente, nessuna aggressione verbale come quella lamentata da Fedez.

E infatti la Michielin non ha avuto parole negative per l’ex giudice: “Con me non ha mai fatto affermazioni sopra le righe. Era mio giudice quando ero concorrente e mi ero anche trovata bene”.

Cosa succederà a X Factor?

Sicuramente la vicenda non si placherà facilmente dato che il rapper ha anche tirato in ballo i suoi avvocati.

La cosa che però risulta forse più sconcertante è come tutta questa storia possa essere dannosa soprattutto per i talenti in gara durante questa edizione che senza dubbio subiranno dei disagi vedendo cambiare in corsa il giudice.

Un’altra volta quindi la musica rischia di passare in secondo piano, in un programma famoso ormai proprio per fare della musica il suo fulcro e punto di forza. Questa volta X Factor rischia di perdere una gran fetta di pubblico dato che molti telespettatori che non si aspettavano dei litigi così aspri tra i giudici.

Chissà se nelle prossime puntate X Factor riuscirà a ristabilire il proprio equilibrio e guadagnare nuovamente di credibilità dopo le dichiarazioni di entrambi gli artisti.

E tu cosa ne pensi delle parole di Morgan e Fedez a Striscia la Notizia? Lascia un commento!