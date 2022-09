L’attrice e modella sudafricana Charlbi Dean è morta a causa di un’improvvisa e inaspettata malattia. Sebbene la prematura scomparsa sia avvenuta Lunedì 29 Agosto, la notizia è stata diffusa solo nelle scorse ore. Nessuna informazione ufficiale circa la natura della patologia che le era stata diagnosticata da poco. Al momento della morte, la trentaduenne Charlbi Dean si trovava a New York.

Dalle più recenti foto postate sul suo profilo Instagram, l’attrice sembrava essere in buona salute. Poi però il malore inaspettato che l’ha stroncata subito dopo l’arrivo in ospedale.

Morta Charlbi Dean: il ricordo della carriera cinematografica e il successo con “Triangle of Sadness”

Charlbi Dean era nata a Città del Capo in Sudafrica, dove era cresciuta e aveva cominciato a lavorare come modella già all’età di 6 anni, apparendo in svariate riviste di settore. Nel corso della sua carriera da modella, Charlbi Dean aveva lavorato per Guess, Benetton e Ralph Lauren.

L’attrice morta a 32 anni aveva esordito nel mondo del cinema nel 2010, grazie al lungometraggio sudafricano “Spud”. Successivamente era apparsa nel sequel “Spud 2” del 2013, nell’horror “Don’t Sleep” del 2017 e nel film drammatico “An Interview with God” del 2018.

Nel piccolo schermo si ricordano partecipazioni all’interno delle serie tv americane “Black Lightning” (in Italia distribuita da Netflix) ed “Elementary” distribuita da Rai e poi Sky.

Il ruolo più importate arriva però nel 2020 quando viene scritturata per interpretare la protagonista della pellicola “Triangle of Sadness” diretta dal regista svedese Ruben Östlund. Il film ha vinto la Palma d’Oro a Cannes lo scorso Maggio e vede nel cast Harris Dickinson e Woody Harrelson.

In uscita nelle sale il prossimo Ottobre, la pellicola è una feroce satira del capitalismo. Nel film Charlbi Dean interpreta una modella ed influencer, invitata insieme ad altri personaggi benestanti ad una festa su uno yacht che finirà catastroficamente in un naufragio su un’isola deserta.

