L’attrice statunitense Cindy Williams è morta all’età di 75 anni. A darne notizia, i suoi figli Emily e Zachary Hudson attraverso una nota emessa dalla portavoce della famiglia Liza Cranis:

“La scomparsa della nostra gentile ed esilarante madre, Cindy Williams, ci ha portato una tristezza insormontabile che non potrebbe mai essere veramente espressa. Conoscerla e amarla è stata la nostra gioia e il nostro privilegio. Era unica nel suo genere, bella, generosa e possedeva un brillante senso dell’umorismo e uno spirito scintillante che tutti amavano.”

Sebbene la notizia sia trapelata solo nell’ultime ore, Cindy Williams è scomparsa Mercoledì 25 Gennaio 2023 a Los Angeles dopo una breve malattia.

Cindy ha sempre preferito mantenere un profilo basso sulla personale vita privata. Nel 1982 sposò l’attore Bill Hudson conosciuto sul set dell’episodio “Help Wanted: Kids” della serie televisiva “Disneyland” in cui Hudson interpretava proprio il ruolo di suo marito. Dall’attore già padre dell’attrice Kate Hudson, la Williams ebbe due figli ma poi la coppia divorziò nel 2000.

Morta Cindy Williams: i suoi ruoli più famosi

Cindy Williams era nata a Van Nuys, a nord di Los Angeles, il 22 agosto 1947. Aveva iniziato sua carriera cinematografica nel 1970, partecipando a serie TV come Nanny and the Professor e Room 222.

Williams ha lavorato con alcuni dei registi più famosi ad Hollywood in una carriera cinematografica che ha preceduto il suo passaggio a tempo pieno alla televisione. È apparsa infatti in “Travels With My Aunt” di George Cukor del 1972, in “The Conversation” di Francis Ford Coppola e “Dal 1974“American Graffiti” di George Lucas del 1973. Quest’ultima interpretazione le permise di ottenere la candidatura alla migliore attrice non protagonista ai premi BAFTA del 1975.

L’attrice però era diventata particolarmente nota per aver interpretato Shirley nella popolare sitcom “Laverne & Shirley”, spin-off di “Happy Days” e andato in onda su ABC dal 1976 al 1983. Proprio per questo ruolo ricevette la candidatura alla miglior attrice in una serie commedia o musicale all’edizione del 1978 dei Golden Globe.

Lascia un messaggio di cordoglio per Cindy Williams!