Lucia Zagaria aveva 85 anni ed era malata da tempo di Alzheimer. A dare il triste annuncio è stata la figlia Rosanna Banfi, con un post pubblicato sui social accompagnata da una foto in bianco e nero che ritrae la madre da giovane mentre mangia un gelato sorridente con la scritta: “Ciao mami, ora sei di nuovo così. Buon viaggio”. Lino per ora invece, non ha rilasciato commenti.

La malattia della moglie era un dolore atroce per l’attore, che aveva raccontato in una lettera: “Ho chiesto al Santo Padre quello che mi hai chiesto di chiedere precisamente. Gli ho raccontato il tuo desiderio, quello di andarcene insieme, nello stesso momento, tenendoci per mano come abbiamo fatto sempre nella nostra vita. Il Papa mi ha detto che non ha il potere di farci andare, anche se io e te non potremmo vivere senza l’altro, lui pregherà per noi”.

Morta la moglie di Lino Banfi: avevano festeggiato 60 anni di matrimonio

Lino Banfi e Lucia si erano conosciuti giovanissimi a Canosa di Puglia e si sono sposati l’1 Marzo del 1962. Da quel momento non si sono mai separati e dalla loro unione sono nati due figli: Rosanna, attrice e Walter, regista e produttore.

“Quando io e mia moglie Lucia ci sposammo di nascosto in una sacrestia di Canosa di Puglia le promisi che se fossimo arrivati alle nozze d’oro avremmo fatto un matrimonio da principi”, aveva raccontato in un’intervista l’attore. E nel 2012 proprio in occasione delle nozze d’oro, Banfi risposò sua moglie nella Cappella di Sant’Andrea Corsini in Laterano, a Roma.

“Se non fosse stato per lei avrei abbandonato la carriera di attore, raccontò allora, Lucia mi disse: “Preferisco che tu sia povero ma felice, piuttosto che ricco e infelice”. E il suo ottimismo mi ha portato fortuna. Io, invece, vedo sempre il bicchiere vuoto e rotto. E se non lavoro, mi deprimo”.

