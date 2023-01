Ultimamente si parla tanto della Mercoledì portata sullo schermo dalla giovane Jenna Ortega in quel della serie Netflix omonima firmata da Tim Burton, ma come non ricordare la prima, vera Mercoledì Addams della storia, impersonata dall’attrice Lisa Loring quando aveva 6 anni?

Ad oggi è però arrivata una notizia tristissima riguardo alla donna, riportata dalla sua cara amica Laurie Jacobson in un post sul suo profilo Facebook:

“Quattro giorni fa Lisa ha avuto un ictus causato dal fumo eccessivo e dall’ipertensione; è stata tenuta in vita dalle macchine per tre giorni, ed ora la sua famiglia ha preso la difficile decisione di staccarle i fili. Lisa ci ha lasciati nel corso di questa notte.”

Scompare così, a soli 64 anni, un’icona televisiva. Ricordiamola dando uno sguardo alla sua vita privata e alla sua carriera da attrice.

I primi anni di Lisa Loring: tra dolori e notorietà

Lisa Loring nasce il 16 febbraio 1958 a Kwajalein: i suoi genitori, entrambi marines, si separano però quando lei è piccolissima, e questo evento la porta, dopo un’infanzia vissuta nelle Hawaii, a trasferirsi insieme alla madre a Los Angeles.

Gli anni da bambina non sono tuttavia facili e spensierati come dovrebbero essere, per la povera Lisa. La madre è infatti costantemente sotto gli effetti dell’alcol, che ne causa la morte quando la figlia ha soltanto 10 anni.

Ma la piccola Lisa già si è già fatta conoscere, in quel periodo: nel 1964 viene infatti scelta per interpretare il ruolo di Mercoledì Addams nella serie tv andata in onda per due anni “La famiglia Addams“, personaggio che le rimane impresso addosso e che le permette, nonostante la giovanissima età, di raggiungere la fama a livello internazionale.

Nonostante ciò, tuttavia, la carriera di Lisa non sembra riuscire a decollare, e lei ben presto si ritira dalle scene: quando vi fa ritorno, verso gli inizi degli anni Ottanta, prende parte unicamente a telefilm di poco conto.

L’unico ruolo più importante è quello di Cricket Montgomery nella soap opera andata in onda tra il 1981 e il 1983 “As the world turns“, ma essa non sembra comunque in grado di mettere in luce le doti attoriali di Lisa Loring, fatto che causa in lei un profondo senso di amarezza e scoramento, e che la porta ad abbandonare il mondo dello spettacolo.

I tormenti amorosi

La vita di Lisa Loring non è stata difficile soltanto da un punto di vista famigliare, in quanto i tormenti si sono ben presto manifestati anche nell’ambito delle relazioni che si è ritrovata a intraprendere: a soli 15 anni, Lisa si sposa con il suo amico di infanzia Farrell Foumberg, ma questa storia ha durata breve. Dopo solo un anno e la nascita di una bambina, infatti, la coppia si separa.

Arriviamo poi al 1981, quando Lisa si sposa nuovamente con l’attore Doug Stevenson, unione da cui nasce un’altra bambina ma che termina anch’essa dopo due anni; è la volta poi, quattro anni dopo, del porno attore Jerry Butler. Il lavoro di lui mette però ben presto in crisi il loro matrimonio, che si conclude con un divorzio, nel 1992.

Le quarte nozze giungono poi nel 2003, con tale Graham Rich, e terminano ufficialmente nel 2014, dopo una breve separazione avvenuta nel 2008.

–

Non un’esistenza facile, dunque, quella condotta dalla compianta Lisa Loring. Speriamo che, ovunque sia adesso, possa trovare pace e serenità.