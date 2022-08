Olivia Newton-John, la cantante e attrice anglo-australiana che ha registrato grandi successi negli anni ’70 e ’80, è morta, all’età di 73 anni, Lunedì 8 Agosto, dopo una lunga lotta contro il cancro al seno.

Era conosciuta per aver recitato al fianco di John Travolta nel ruolo di Sandy Olsson in Grease, che la resa celebre in tutto il mondo, ha anche pubblicato più di due dozzine di album in studio e ha ricoperto innumerevoli ruoli su schermi grandi e piccoli.

Nata a Cambridge, nel Regno Unito nel 1948, Newton-John emigrò a Melbourne, in Australia, con la sua famiglia quando aveva sei anni. Ha iniziato la sua carriera di cantante professionista all’età di 14 anni e ha continuato a rappresentare il Regno Unito all’Eurovision 1974. La sua carriera è stata catapultata dal suo ruolo in Grease nel 1978. Nonostante le fosse stato diagnosticato un cancro al seno nel 1992, ha continuato a esibirsi bene fino ai suoi 60 anni.

Morta Olivia-Newton-John: l’annuncio del marito e il messaggio di John Travolta

“Dama Olivia Newton-John è morta pacificamente nel suo ranch nel sud della California questa mattina, circondata da familiari e amici”, ha scritto suo marito John Easterling in un post sull’account Instagram di Newton-John nel pomeriggio di Lunedì. “Chiediamo a tutti per favore di rispettare la privacy della famiglia in questo momento molto difficile”, ha continuato l’uomo, definendo la sua defunta moglie “un simbolo di trionfi e speranza per oltre 30 anni condividendo il suo viaggio con il cancro al seno” e chiedendo che tutte le eventuali donazioni vengano indirizzate al fondo della Olivia Newton-John Foundation.

Il messaggio più atteso però, è stato quello di John Travolta, arrivato via Instagram: “Mia carissima Olivia, hai reso tutte le nostre vite molto migliori. Il tuo impatto è stato incredibile. Ti voglio tanto bene. Ci vedremo lungo la strada e saremo di nuovo tutti insieme. Tuo dal primo momento che ti ho visto e per sempre! Il tuo Danny, il tuo John!”.

Lascia anche tu un commento per ricordare Olivia-Newton-John!