Morta oggi, 29 gennaio 2024 all’età di 90 Sandra Milo, diva del cinema italiano ed eterna musa di Federico Fellini.

La notizia è stata resa nota dalla sua famiglia nella mattinata di oggi. Tutti i suoi cari si stretti attorno all’attrice fino al suo ultimo respiro. Sandra Milo si è spenta nella sua abitazione di Roma secondo le sue ultime volontà.

Morta Sandra Milo: le cause

Per il momento non sono ancora note le circostanze che hanno portato alla morte di Sandra Milo. La diva si è spenta a Roma, città dove viveva, nella sua abitazione e circondata dalla sua famiglia.

Non sono ancora noti i dettagli sui funerali che si terranno nei prossimi giorni. La vita di Sandra Milo è stata strettamente legata al mondo del cinema e della televisione e fino all’ultimo l’attrice ha dato il meglio di sé con idee sempre nuove e format divertenti.

Uno su tutti “Quelle Brave Ragazze”, il reality in cui la diva si è tuffata in esperienze fuori dagli schemi insieme alle amiche Mara Maionchi e Orietta Berti.

La carriera

Con Sandra Milo si spegne una delle ultime dive del cinema italiano. Nata a Tunisi nel 1933, a soli 15 anni sposò il marchese Cesare Rodighiero dietro dispensa papale, e proprio queste nozze la avvicinarono ai personaggi più influenti del mondo dello spettacolo.

Ebbe una storia anche con Moris Ergas, conosciuto a Roma nel 1954 e grazie al quale arriva a recitare nel suo primo film, “Lo Scapolo”, accanto ad Alberto Sordi.

La svolta definitiva arrivò quando recitò per Roberto Rossellini nel film “Il Generale Della Rovere” e per Federico Fellini nei capolavori “8 e 1/2” e “Giulietta Degli Spiriti”.

Negli anni ’90 fu vittima di uno scherzo di pessimo gusto mentre conduceva “L’Amore è Una Cosa Meravigliosa”. Un ascoltatore telefonò in studio e disse che suo figlio Ciro era finito all’ospedale, la conduttrice scappò urlando dallo studio. Fortunatamente per il figlio e per Sandra Milo, non era vero.

Morta Sandra Milo, lascia un messaggio di cordoglio.