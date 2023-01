A soli 45 anni, ieri si è spenta per sempre l’attrice Annie Wersching, dopo aver lottato duramente contro un cancro per tre anni.

L’annuncio è arrivato dal suo ufficio stampa e dal marito Stephen Full, che in occasione di una dichiarazione rilasciata per la Cnn ha affermato:

“C’è un grande vuoto nella mia anima e in quella della mia famiglia. Annie era in grado di scovare la meraviglia anche nelle cose più piccole, non aveva necessità di musica per ballare, ci ha insegnato che l’avventura bisogna trovarla, non aspettare che ti trovi, e che è dappertutto. Noi la troveremo”.

In seguito a tale notizia, si è mobilitata anche l’attrice Ever Carradine, che ha lanciato una raccolta fondi su GoFoundMe al fine di sostenere il marito e i tre figli di Annie in un momento di così profondo dolore e cordoglio.

Annie Wersching: la vita privata e la carriera

Annie nasce nel Missouri il 28 marzo del 1977, e qui frequenta il Crossroads College Preparatory e successivamente la Millikin University, dove consegue la laurea.

Amante della danza irlandese, la carriera d’attrice di Annie vede il suo inizio nel 2002, anno in cui prende parte a “Streghe“, “Cold Case – Delitti irrisolti” e a “Star Trek Enterprise“.

Il primo vero ruolo di una certa importanza viene però ricoperto da Annie cinque anni dopo, nella soap opera “General Hospital“, dove interpreta Amelia Joffe; nel 2009, invece, riveste i panni dell’agente speciale Renee Walker nella serie “24“.

Prende poi parte, in qualità di comparsa, a telefilm quali “Supernatural“, “No ordinary family“, “Rizzoli e Isles“, “Harry’s Law“, “Touch” e “Revolution“. Nel 2013 è inoltre la doppiatrice di Tess nel videogioco di Naughty Dog “The last of us“.

Nel 2022 arriva invece un altro ruolo importante: quello del personaggio Regina Borg nella seconda stagione di “Star Trek: Picard“, lavoro che Annie ha portato strenuamente avanti nonostante già stesse combattendo contro il cancro.