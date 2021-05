Nell’ultimo mese, Kurt Cobain e i Nirvana sono tornati ad essere protagonisti delle prime pagine dei giornali. Il 5 aprile di 27 anni fa moriva Kurt Cobain e qualche settimana fa è stato pubblicato l’ultimo servizio fotografico dell’artista. Ma ciò che ha fatto discutere è stato il file pubblicato dall’FBI pochi giorni fa e che tratta la sua misteriosa morte.

Periodicamente, il Federal Bureau of Investigation rende pubblici alcuni dei suoi archivi su politici, artisti e altri nomi famosi. E il mese scorso – per ragioni omesse – l’FBI ha rilasciato il file su Cobain e lo ha reso disponibile per la prima volta, poco dopo che aveva fatto lo stesso con i documenti del defunto boss della mafia Vito Genovese.

Il file è composto da poche pagine, 10 in tutto, ma è intrigante. Il fulcro sono due lettere, inviate da nomi che sono stati oscurati, che esortano il Bureau a indagare sulla morte di Cobain nel 1994 come omicidio, piuttosto che suicidio. “Milioni di fan in tutto il mondo vorrebbero vedere chiarite una volta per tutte le incongruenze che circondano la sua morte”, si legge nel settembre 2003. Quella lettera cita anche Kurt & Courtney, documentario del regista Nick Broomfield.

L’altra lettera, anch’essa di un autore sconosciuto ma scritta a mano, risale al 2007. “La polizia che si è occupata del caso non è mai stata molto attenta durante le indagini di omicidio ma dall’inizio ha insistito sul fatto che si trattasse di un suicidio”, si legge in parte. “Questo mi dà più fastidio perché il suo assassino è ancora là fuori. “Lo scrittore cita anche le cosiddette prove (“non c’erano impronte sulla pistola con cui si supponeva si fosse sparato”) e afferma che, nella nota di Cobain, “l’artista non ha menzionato di voler morire se non da un’altra parte della nota ma la grafia era diversa e questa parte era stata aggiunta dopo.”

Nel fascicolo sono contenute anche le risposte dell’FBI alle lettere, inviate da diversi funzionari. “Apprezziamo la sua preoccupazione sul fatto che Cobain possa essere stato vittima di un omicidio”, si legge. “Tuttavia, la maggior parte delle indagini per omicidio generalmente ricadono sotto la giurisdizione delle autorità statali o locali.” Le risposte continuano dicendo che “fatti specifici” su ‘una violazione della legge federale’ dovrebbero essere presentati all’Ufficio di presidenza per essere perseguiti, ma sulla base di queste lettere, non siamo in grado di identificare alcuna violazione della legge federale all’interno dell’indagine dell’FBI.”

Nel file è presente anche un fax risalente al gennaio 1997 inviato agli uffici di Los Angeles e DC dell’FBI (nonché a diversi dirigenti della NBC) da Cosgrove/Meurer Productions, la società di documentari di Los Angeles che ha creato il documentario Unsolved Mysteries. Quelle pagine presentano un paragrafo che coinvolge “Tom Grant”, un investigatore privato di Los Angeles ed ex vice dello sceriffo della contea di LA, e i suoi sospetti che la sentenza sul suicidio fosse solamente “una corsa al giudizio”. Il paragrafo afferma che Grant “ha trovato una serie di incongruenze, comprese le domande sulla presunta nota di suicidio”, e che Grant credeva fosse “una lettera di pensionamento ai fan di Cobain”.

Il co-fondatore di CMP Terry Meurer non ricorda molto della richiesta originale, ma Unsolved Mysteries alla fine ha mandato in onda un episodio che affronta queste teorie quello stesso anno. “Contattiamo l’FBI per varie storie e cerchiamo di ottenere informazioni su di esse”, afferma Meurer. “Lo facciamo ancora – ieri stavamo parlando con l’FBI. Siamo in costante contatto con loro. Quindi quella era una comunicazione usuale tra noi e loro.”

Con l’uscita del file, Cobain si unisce a un curioso elenco di musicisti che sono stati oggetto di sorveglianza o indagini da parte dell’FBI. Gli fanno compagnia Notorious BIG (i file del Bureau includono più di 300 pagine sul suo omicidio, sebbene il caso sia stato chiuso nel 2005), i Monkees (per i “messaggi subliminali” antiamericani lanciati nei loro concerti degli anni Sessanta tramite filmati) Robin Gibb dei Bee Gees (“un telegramma potenzialmente minaccioso” presumibilmente firmato dal fratello Gibb, inviato allo studio legale che rappresentava la sua allora moglie nel loro procedimento di divorzio) e John Denver (per presunte minacce di morte fatte contro di lui nel 1979).

Dal file emergono sempre più dubbi sul suicidio di Kurt e lasciamo a voi la sentenza: omicidio o suicidio?