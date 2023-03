Lo abbiamo conosciuto e amato in film e serie tv quali “John Wick“, “Lost” e “The Wire“: è scomparso ieri, 17 marzo 2023, l’attore e musicista di origini statunitensi Lance Reddick, all’interno del proprio appartamento, per cause naturali.

Ricordiamolo allora in questo articolo, approfondendo un po’ della sua vita e della sua carriera.

Chi era Lance Reddick?

Lance Reddick è nato in quel di Baltimora il 7 giugno del 1962; caratterizzato fin da giovanissimo da una intensa vocazione per la musica, Reddick frequentò prima la Peabody Preparatory School e successivamente la Eastman School of Music, presso cui studiò il violino e il canto lirico.

Una nuova passione divampò tuttavia ben presto nel suo cuore: quella per la recitazione, che lo portò ad iscriversi alla Yale School of Drama e ad iniziare a lavorare come attore professionista.

Lance Reddick, un attore versatile

La prima apparizione in tv di Lance Reddick avvenne nel 1996, quando prese parte ad un episodio della serie “New York Undercover“.

Nel 2000 e nel 2001, invece, ricoprì il ruolo del detective Johnny Basil in “Oz“, serie tv della HBO; la vera notorietà fu però raggiunta da Reddick l’anno successivo, nel 2002, con il personaggio di Cedric Daniels nella serie “The Wire“, un individuo estremamente complesso e per certi versi ambiguo.

Reddick continuò poi ad apparire in altri titoli per la televisione, quali ad esempio “Fringe“, “Lost” ed “American Horror Story“, ma anche in film di successo quali quelli del franchise di “John Wick“, dove vestì i panni del concierge dell’Hotel Continental, Charon.

Nel 2022, ha inoltre preso parte alla serie tv “Resident evil“.

Anche doppiatore

Oltre ad essere un famoso attore, Lance Reddick è stato molto noto e apprezzato per la sua voce profonda e distintiva, grazie alla quale ha lavorato al doppiaggio di numerosi progetti di animazione (“Beware the Batman“, “Rick and Morty“, “Paradise Police“, “Castlevania” e “The Legend of Vox Machina“) e di videogiochi quali “Horizon Zero Down“, “Horizon Forbidden West“, “Destiny” e “Destiny 2“.

Conoscevate questo attore? Quale sua interpretazione vi è rimasta maggiormente nel cuore? Scrivetecelo nei commenti!