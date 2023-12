Triste notizia per il mondo dello spettacolo e della televisione, quella giunta nella mattinata di oggi 13 dicembre: è scomparso l’attore americano Andre Braugher, conosciuto soprattutto per il suo ruolo del capitano Raymond Holt nella serie tv “Brooklyn Nine-Nine“.

A darne conferma è stato il suo agente, che ha affermato senza scendere troppo nei particolari di come Braugher sia morto due giorni fa a causa di una malattia che lo aveva colpito da poco.

Lascia la moglie Ami Brabson, con la quale era sposato dal 1991, e tre figli.

Oltre a “Brooklyn Nine-Nine“, Andre Braugher ha preso parte nel corso della sua carriera, iniziata nel 1989, anche ad altri film e serie tv. Nella prima categoria citiamo ad esempio, tra i numerosi titoli, “Schegge di paura” (1996), “Frequency – il futuro è in ascolto” (2000), “Poseidon” (2006), “The Mist” (2007), “Salt” (2010) e “Anche io” (2022).

Nella schiera di serie tv nominiamo invece “Andromeda” (2008), “Dr.House – Medical Division” (2011-2012), “Last resort” (2012-2013) e “The Good fight” (2022).

Nei programmi futuri dell’attore c’era di prendere parte ad una nuova serie ideata dalla “mamma” di “Grey’s Anatomy“, Shonda Rhimes, che sarebbe dovuta andare in onda nel nuovo anno su Netflix, ma purtroppo il tempo non è stato clemente con lui.