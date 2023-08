Jamie Christopher, assistente alla regia di film Marvel tra cui “Guardiani della Galassia” e l’intera serie di Harry Potter, è morto Martedì a Los Angeles per complicazioni cardiache. Aveva 52 anni e lascia la moglie Carly e quattro figli, Stella, Teddy, Phoebe e Killeon.

Durante la sua carriera quasi trentennale, Christopher è diventato un collaboratore frequente di registi come James Gunn e Rian Johnson insieme a Kevin Feige della Marvel Studio.

“Jamie era un buon amico e amava fare film”, ha detto Rian Johnson in una nota. Ha lavorato per la prima volta con Christopher in “Star Wars: Gli ultimi Jedi” e successivamente in “Knives Out”. “Amava la sua troupe, amava il suo lavoro, il suo processo e la sua storia. Era davvero uno dei grandi e questa è una perdita straziante per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di lavorare con lui”.

Morto Jamie Christopher: la sua carriera

Christopher ha iniziato la sua carriera da AD nel 1992 come terzo AD nel film di David Fincher del 1992 “Alien 3”. Nel 1997, è stato il primo AD della seconda unità del film cult di fantascienza di Luc Besson “Il quinto elemento” con Bruce Wilis, Gary Oldman e Milla Jovovich, e due anni dopo si è unito a Stephen Sommers come secondo AD di “La Mummia”.

Poco dopo si è unito alla produzione del primo capitolo della serie di Harry Potter, “Harry Potter e la pietra filosofale”, dove ha ricoperto il ruolo di primo AD della seconda unità. Ha ripreso questo ruolo nelle prime cinque edizioni della serie fino a diventare il primo regista di “Harry Potter e il Principe Mezzosangue”, ed è rimasto in quel ruolo fino all’uscita dell’ottavo film nel 2011.

Ha poi lavorato a “Guardiani della Galassia” di James Gunn del 2014 insieme ad altri film della Marvel tra cui “Avengers: Age of Ultron”, “Thor: The Dark World” e “Black Widow”.

Kevin Feige e Louis D’Esposito dei Marvel Studios hanno dichiarato in un comunicato:

“Siamo incredibilmente rattristati dalla scomparsa di Jamie. Ha fatto parte del team dei Marvel Studios per oltre un decennio e in produzioni come “Guardiani della Galassia”, “Avengers: Age of Ultron”, “Vedova Nera” e altro ancora era una presenza calma dietro la telecamera e un membro della troupe meraviglioso e solidale sul set. Jamie è entrato per la prima volta nei Marvel Studios come AD di “Thor: The Dark World” e grazie al suo duro lavoro e alla sua diligenza è stato promosso a produttore esecutivo di “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” e dell’imminente “Fantastic Four”. Jamie era un membro amato della nostra famiglia Marvel Studios e ci mancherà moltissimo. I nostri pensieri e le più sentite condoglianze vanno alla sua famiglia e ai suoi amici”.

Morto Jamie Christopher, lascia un messaggio di cordoglio.