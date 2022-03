Mr. Rain e Annalisa di nuovo insieme per la canzone Neve su Marte, singolo tratto dall’album Fragile, il terzo per il cantante. Dopo il successo di Un domani, certificato platino, che li aveva già visti collaborare, Mr. Rain e Annalisa tornano a far incrociare le loro voci, regalandoci un brano davvero molto bello ed emozionante.

Con questo nuovo album Mr. Rain ha raccontato di essersi voluto mettere in gioco, raccontando le sfaccettature più intime della sua personalità. Non a caso il titolo dell’album è Fragile, che è il modo in cui il cantante ha voluto descriversi.

In Neve su Marte, grazie allo stesso desiderio di mettersi a nudo, Mr. Rain ci racconta una speciale storia d’amore, e grazie all’arricchimento dato dalla voce di Annalisa, diventa un vero capolavoro.

Il significato del testo di Neve su Marte di Mr. Rain e Annalisa

Il testo di Neve su Marte è un testo molto semplice, ma che allo stesso tempo sa parlare di quanto può essere speciale un rapporto tra due anime affini. Sì perché, nonostante si usino parole e similitudini molto semplici, i rapporti umani sono spesso complessi, eppure ognuno di noi sa riconoscere chi gli è simile.

Mr. Rain così si mette a nudo, cantando un amore speciale, speciale nonostante la diversità. Ecco un pezzo del testo di Neve su Marte:

Siamo così diversi ma il mondo con te è meno buio

Anche se a volte ti guardo con gli occhi di uno sconosciuto

Lasciamoci andare e colmiamo quel vuoto

Che abbiamo dentro e che gli altri non sentono

È come guardare in un caleidoscopio

Vediamo un mondo che gli altri non vedono

Fuori da tutto, però meno solo dal testo di Neve su Marte

Un amore che rende speciali, quindi, che ci fa sentire meno soli anche nella solitudine. Una bellissima canzone, ancora più bella grazie alla collaborazione di Annalisa.

E tu cosa ne pensi di Neve su Marte di Mr. Rain e Annalisa?