Mattia Balardi, da tutti noi conosciuto come Mr Rain, è un rapper di Desenzano del Garda classe 1991. Protagonista di una carriera di tutto rispetto che, nel giro di poco tempo, lo ha portato ad essere uno dei nomi più importanti del panorama musicale italiano.

Eppure non tutti ancora lo conoscevano. La situazione è completamente cambiata dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo dove è arrivato terzo con il suo brano Supereroi. Una canzone in grado di emozionare sia grazie alla partecipazione del coro dei bambini, ma anche per il delicato tema che tratta: un insegnamento per tutti e soprattutto la possibilità di conoscere meglio Mr Rain e capire come è fatto davvero. Voce di brani di successo come Tutto quello che ho, Grazie a me, Fiori di Chernobyl, Meteoriti fino ad A Forma di Origami ed ora, dopo il grande successo ottenuto sul palco dell’Ariston, è pronto per tornare live con il suo tour dove, ovviamente, saranno presenti i suoi fan di vecchia data, ma anche quelli più nuovi che lo hanno scoperto da poco, ma che ci saranno per potersi emozionare con i suoi brani.

Il rapper Mr Rain

È sufficiente pensare che il suo tour nei club è andato tutto esaurito. Un risultato che neanche Mr Rain si aspettava ed invece è stato necessario aggiungere una seconda data a Milano, precisamente al Fabrique. Il tour vede come prima data il 6 aprile al Viper Club di Firenze per poi proseguire il 14 aprile al Demodè di Bari, il 19 all’Hall di Padova, il 23 aprile al Teatro Concordia di Venaria (Torino) per poi concludersi nelle due città principali italiane: una doppia data al Fabrique di Milano ad inizio maggio ed infine prenderà parte anche al Parco della Musica di Roma il 27 giugno. Per quanto riguarda i biglietti della nuova data di Milano saranno disponibili dalle ore 15.00 di oggi su tutti i circuiti online, ma sicuramente verranno aggiunte delle nuove date vedendo il vero e proprio exploit che Mr Rain ha vissuto nelle ultime settimane. Basta pensare che con il suo brano è ai vertici delle classifiche di Spotify Italia, di Amazon Music, di Apple Music e di iTunes. Inoltre, il brano Supereroi è stato il più ricercato su Shazam ed anche il più popolare su TikTok che, a sua volta, ha riscritto la classifica finale del Festival di Sanremo basandosi sui brani più utilizzati per i suoi video: al primo posto troviamo Supereroi di Mr Rain, al secondo Due Vite di Marco Mengoni e medaglia di bronzo per Elodie con Due.

