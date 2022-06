La prima volta che Iman Vellani, la giovane attrice che interpreta Ms.Marvel nella nuova serie tv di Disney Plus, ha incontrato il supereroe Marvel Kamala Khan, è stato sulla copertina di un fumetto come molti altri fan.

Vellani fa il suo debutto come l’incarnazione di Kamala Khan nel Marvel Cinematic Universe in “Ms.Marvel”, con un episodio ogni Mercoledì su Disney Plus.

La serie è stata creata per la televisione dallo scrittore Bisha K. Ali ed è divisa in sei episodi. La storia vede Kamala, un’adolescente pachistana americana che vive a Jersey City, acquisire superpoteri da un misterioso manufatto di famiglia. Questi poteri le danno il potenziale per diventare un supereroe come il suo idolo, Captain Marvel, ma salvare la situazione è molto più facile a dirsi che a farsi.

La stessa Iman, ha dichiarato di aver speso molti soldi delle sue paghette per comprare fumetti, in particolare quelli di Iron Man di cui lei è una fan accanita.

Nei fumetti, Kamala Khan, ha la capacità di cambiare forma, il che include assumere le forme di altri supereroi, crescere, rimpicciolirsi o allungare il suo corpo. Ma i poteri di Kamala in Ms.Marvel, sembrano coinvolgere una sorta di campo energetico che può creare e manipolare con l’aiuto di un braccialetto.

Dato che la storia dei poteri di Kamala si svilupperà nel corso della serie e delle puntate, Ali non ha potuto subito approfondire i dettagli sui cambiamenti e questo ha portato ad alcune differenze tra il fumetto e la serie.

Il personaggio di Kamala Khan

Kamala ha una storia di fumetti molto più breve rispetto ad altri personaggi degli “Avengers” come Capitan America o Thor.

Dopo aver realizzato un paio di cameo senza nome in altri fumetti, la storia delle origini del fumetto di Kamala è stata ufficialmente lanciata nel 2014 con “Ms.Marvel” n. 1.

Nei fumetti, Kamala ottiene la metamorfosi e altre abilità potenziate dopo essere stata esposta a una nebbia speciale che ha risvegliato in lei poteri latenti legati a una razza di alieni di tipo umano.

Siccome Kamala è una superfan dei supereroi, la prima volta che il suo potere viene scatenato assume la forma di Carol Danvers nel suo ex costume da Ms.Marvel.

La serie è stata lanciata Mercoledì 8 Giugno e ha ricevuto già un’ottima critica ed è stata amata da molti fan, compresi quelli più legati alle storie dei fumetti.

