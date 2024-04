Alzi la mano chi non ha visto, almeno una volta nella sua vita, Il Re Leone. Un cartone della Disney che ci ha tenuto compagnia durante la nostra infanzia, ma non solo.

Molto spesso, infatti, è capitato di rivederlo anche in età adulta e commuoversi lo stesso. Dal 1994 questo film di animazione ha conquistato proprio tutti, grandi e piccini. Come sappiamo non è certo una novità e quello che stiamo vivendo è il periodo in cui i classici della Disney, ma non solo possiamo dire i classici in generale, tornano protagonisti in una nuova versione. È sufficiente pensare al live action de La Sirenetta o a quello di Biancaneve fino al grande successo ottenuto da Barbie. Ed anche Il Re Leone non è stato da meno con il suo live action nel 2019. Ed ora è in arrivo un prequel dal titolo Mufasa: Il Re Leone.

Il prequel in arrivo ci farà conoscere la storia di Mufasa, ovvero del papà di Simba, e ci porterà indietro nel tempo a quando era un cucciolo e quindi prima che diventasse papà e re. Una storia che appassiona. Il prequel sarà diretto da Barry Jenkins, già artefice del successo di Moonlight. Mentre Aaron Pierre e Kelvin Harrison Junior presteranno la voce al giovane Mufasa ed al fratello Scar prendendo il posto, quindi, di James Earl Jones, colui che ha dato la voce a Mufasa nel classico della Disney nel 1994. E’ già da un po’ che si è al lavoro su questo prequel tanto che nel 2022, durante il D23 Expo, sono stati resi pubblici alcuni spezzoni di quello che sarebbe successo.

Il leone è destinato a diventare Re anche se, in realtà, era un semplice cucciolo orfano che ha affrontato il mondo da solo con le sue forze fino a quando è diventato il sovrano alla Rupe dei Re nonostante, appunto, non avesse nessuna nobiltà nel sangue. È riuscito a cambiare la sua e la nostra vita per sempre. Per rendere meno pesante l’attesa, è stata resa pubblica una foto che ci fa vedere il dolce Mufasa da cucciolo. Il prequel ha tutte le carte in regola per essere un successo con Barry Jenkins che afferma:

Una foto di Mufasa: Il Re Leone



“Dovevo farlo, perché quando avevo 14 anni stavo crescendo due nipoti e c’era una videocassetta che abbiamo guardato circa 95 volte nel giro di due giorni. Pensavo a Mufasa e a come diventa grande: io non sono un re, io non sono un re. Mufasa è grande grazie alla famiglia e amici che ha con sé”.

Il prequel Mufasa: Il Re Leone farà il suo debutto il prossimo 20 dicembre nelle sale cinematografiche di tutto il mondo per poi arrivare, molto probabilmente, anche sulla piattaforma di streaming come tutti i suoi predecessori. Inutile dirlo, il pubblico non vede l’ora soprattutto per conoscere la storia di Mufasa e tutto quello che ha vissuto quando era piccolo.

E tu sei un fan de Il Re Leone? Cosa ne pensi della decisione di dedicare un prequel a Mufasa? Ti aspettiamo nei commenti!