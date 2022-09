Netflix, Amazon Prime Video e Disney + sono in continua lotta tra di loro per primeggiare, ma anche Sky non è da meno ed è al costante lavoro per portare sul piccolo schermo titoli originali ed inediti in grado di attirare l’attenzione del pubblico ed aumentare il bacino dei loro abbonati.

Visto che gli argomenti della storia recente appassionano, si è deciso di far debuttare una nuova serie tv thriller dal titolo Munich Games ed arriva a 50 anni di distanza dall’attentato avvenuto ai Giochi di Monaco nel 1972 quando morirono 11 atleti di Israele uccisi da Settembre Nero, un commando dell’organizzazione terroristica palestinese che fece irruzione negli alloggia della squadra israeliana del villaggio olimpico uccidendo due atleti e prendendone nove in ostaggio. Quest’ultimi, insieme ad un poliziotto tedesco ed a cinque rapitori palestinesi, morirono durante il raid delle forza tedesche per tentare di liberarli. La serie tv è attesa per il 5 ottobre su Sky Atlantic ed in streaming su Now ed ha tutti i presupposti per essere un successo poiché è stata creata e scritta da Michal Aviram, famoso per essere stato l’autore di Fauda.

La protagonista di Munich Games

A discapito di quanto si possa pensare, la serie tv Munich Games non ripercorrerà quei momenti, ma ci parlerà della Monaco di Baviera dei giorni nostri quando si sta per celebrare l’anniversario del 5 settembre 1972. Per questo motivo viene organizzata una partita di calcio tra una squadra di Tel Aviv ed una squadra del posto per poter commemorare le vittime delle Olimpiadi della Violenza note a tutti. Gli occhi di tutto il mondo sono puntati su questo evento e la tensione è al massimo. Al centro della trama un agente israeliano ed un agente tedesca che collaborano insieme per sventare la minaccia di un nuovo possibile attacco terroristico con la polizia ed i servizi segreti in allerta per evitare che la storia, a distanza di 50 anni, si ripeta. L’Agente Maria Kohler ed il collega Oren Simon del Mossad scoprono che nulla è davvero come appare e che quella che sembrava essere un’era di pace, in realtà è minacciata dal terrore pronto a colpire nuovamente. Sei episodi che affronteranno temi di attualità ed un cast con volti noti nel mondo del cinema tedesco pronti a diventare noti a livello internazionale: Seyneb Saleh nei panni di Maria Kohler, Yousef Sweid nei panni di Oren Simon, Sebastian Rudolph nei panni di Michael Hahn e Dov Glickman nei panni di Jackie Igelski.

Il trailer di Munich Games

Sky ha rilasciato il trailer ufficiale di Munich Games che ci fa capire cosa ci riserverà questa serie tv. La situazione a Monaco di Baviera resta tesa con lo stadio vuoto in attesa della partita che andrà in scena nel fine settimana. Nel frattempo, la città tedesca è presa d’assalto da manifestazioni anti semite fino alla decisione di annullare la partita a seguito di alcune minacce ricevute. In questo modo inizia la collaborazione tra Maria Kohler e Oren Simon del Mossad. Esplosioni, rapimenti, ma spazio anche all’amore nonostante tutto con una promessa “Non consentiremo una replica del 1972”.

