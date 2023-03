Murder Mystery è un film che ha fatto il suo debutto su Netflix nel giugno 2019. Vede come protagonisti due degli attori più amati, ovvero Jennifer Aniston ed Adam Sandler, già solo con due nomi del genere il film aveva tutte le carte in regola per essere un successo.

E così è stato in effetti. Ci racconta di un poliziotto di New York che, insieme alla moglie, va in vacanza in Europa per poter salvare il loro matrimonio. Tuttavia qualcosa non va per il verso giusto dal momento in cui vengono incriminati per l’omicidio di un anziano miliardario. Il film ha attirato l’attenzione del pubblico e della critica così, nonostante siano passati quasi quattro anni, si è deciso di regalare ai telespettatori il sequel. Ed ora manca poco all’uscita di Murder Mystery 2 sulla piattaforma di streaming che è atteso per il 31 marzo e finalmente è stata resa nota la prima clip del film che ci permette di vedere anche una new entry del cast.

I protagonisti di Murder Mystery, Nick ed Audrey Spitz

Si tratta di Mélanie Laurent, attrice francese classe 1983. Nella clip, infatti, vediamo arrivare la coppia su un’isola paradisiaca dove Nick Spitz è protagonista di un siparietto simpatico con Mélanie Laurent. Quindi veniamo a conoscenza di un nuovo nome che prenderà parte a Murder Mystery 2 oltre quelli già noti di Jodie Turner Smith, Mark Strong, Dany Boon, Kuhoo Verma e John Kani. Ma cosa dobbiamo aspettarci dal sequel di Murder Mystery? È presto detto. La coppia formata da Nick ed Audrey Spitz è ormai diventata una coppia di detective a tempo pieno, ma nonostante questo pare avere ancora alcune difficoltà con la loro agenzia investigativa. I misteri, però, sembrano non abbandonarli ed anche durante il matrimonio di un loro amico ne arriva uno nuovo. Lo sposo, infatti, viene rapito all’inizio della festa e viene chiesto un cospicuo riscatto. A questo punto tutti gli invitati, sposa compresa, diventano dei possibili sospettati. La soluzione di questo caso consacrerà definitivamente Audrey e Nick Spitz permettendo alla loro agenzia di avere il successo tanto atteso e soprattutto di poter fare il tanto desiderato viaggio a Parigi. Il pubblico non vede l’ora che sia fine mese per vedere quali sorprese ci riserverà Murder Mystery 2, ma già dalle anteprime pare sia pronto a stupire ed a lasciare con il fiato sospeso.

E tu hai già visto il film Murder Mystery? Secondo te quali altre sorprese ci riserverà il sequel? Ti aspettiamo nei commenti!