I Muse tornano in grande stile con il brano Won’t Stand Down, un vero e proprio inno elettro-rock, da oggi i tutte le radio e su tutte le piattaforme di streaming. Il brano, prodotto dai Muse e mixato da Dan Lancaster, regala una vera e propria scarica di adrenalina, grazie al suono delle chitarre e dalle numerose distorsioni industrial.

Won’t Stand Down ha già il suo video ufficiale, che puoi vedere in cima all’articolo, diretto dal regista Jared Hogan e girato a Kiev in Ucraina. Il video, in perfetto stile Muse, mostra una figura fragile e misteriosa che, collegata ad alcuni cavi, riceve la sua energia da un oscuro esercito che ha tutto intorno a sé. Alla fine della clip, infatti, vediamo che la creatura si è trasformata in essere potenziato.

Un video che vuole essere esplicativo del significato profondo del brano. Ma di cosa parla quindi Won’t Stand Down? Vediamolo nello specifico.

Qual è il significato di Won’t Stand Down dei Muse?

Da sempre i Muse ci hanno regalato testi con profondo significato personale e sociale, e Won’t Stand Down non è da meno.

Come ha voluto spiegare lo stesso Matt Bellamy, frontman del gruppo:

Won’t Stand Down è un brano su come difendersi dai bulli, che sia al parco giochi, al lavoro o ovunque. Proteggersi dalla coercizione e dalla manipolazione sociopatica e affrontare le avversità con forza, sicurezza e aggressività. Matt Bellamy

Insomma, come altre canzoni dei Muse, anche Won’t Stand Down è un inno dedicato ai più deboli e tutti coloro che devono difendersi dai prepotenti, che siano nella vita privata o ai vertici dei poteri mondiali.

Una cosa è certa, Won’t Stand Down è una canzone perfetta per sognare un live. Per fortuna i Muse si esibiranno in una serie di concerti in Europa, e saranno in Italia in 17 giugno 2022 Al Firenze Rock.

E tu cosa ne pendi di Won’t Stand Down dei Muse? Lascia un commento per dire la tua, ma prima leggi la traduzione del testo qui sotto.

Traduzione Won’t Stand Down

Non ho mai creduto che mi sarei arreso lasciando che qualcuno mi calpestasse

Mi hai impiccato, pensavo di essere forte, ma mi stavi solo prendendo in giro

Ho aperto gli occhi e ho contato le bugie, e ora mi è più chiaro

Sei solo un utente e un molestatore, che vive indirettamente

Non ho mai creduto che mi sarei arreso e fatto saltare in aria

Mi hai tirato giù, pensavo di essere forte, ma ora mi hai spinto a fondo

Ho aperto gli occhi e contato le bugie, ora mi è più chiaro

Sei solo un utente e un molestatore, e mi rifiuto di accettarlo

Non si fermerà

Sto diventando più forte

Non si fermerà

Non sono più di tua proprietà

Non si fermerà

Mi hai usato per troppo tempo, ora muori da solo

Ora sto tornando, un contrattacco, sto giocando con te al tuo stesso gioco

Ti sto tagliando fuori, un’ombra di dubbio

Penderà sul tuo nome

Ho aperto gli occhi, vedo la tua maschera

Non ti vedrò mai più come prima

So come vincere, prima di iniziare

Ti sparo prima che tu prenda la mira

Ora torno indietro, un contrattacco

Una guerra psicologica

Ti sto entrando dentro, sono sotto la tua pelle

Ora regolerò i conti

Ho aperto gli occhi, vedo la tua maschera

Non ti vedrò mai più lo stesso

So come vincere, prima di iniziare

Ti sparo prima che tu prenda la mira

Non si fermerà

Sto diventando più forte

Non si fermerà

Non sono più di proprietà

Non si fermerà

Mi hai usato per troppo tempo, ora muori da solo

Non si fermerà

Sto diventando più forte

Non si fermerà

Non sono più di tua proprietà

Non si fermerà

Mi hai usato per troppo tempo, ora muori da solo