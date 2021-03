Si è conclusa ormai due settimane fa la 71esima edizione del Festival di Sanremo. La canzone dei Måneskin, vincitori del Festival, avrà a breve l’onore di portare sonorità rock sul prestigioso palco dell’Eurovision Song Contest, la canzone di Fedez e Francesca Michielin ha già quasi raggiunto le 15mila visualizzazioni su YouTube e la canzone di Ermal Meta è riuscita nella sua semplicità a toccare l’anima di ognuno di noi. Ai piedi del podio, però, ci sono i vincitori morali di questa edizione: stiamo parlando di Colapesce e Dimartino e del loro fenomeno virale senza precedenti con un brano dal titolo Musica Leggerissima.

Colapesce e Dimartino erano i preferiti dalla stampa già dalle prime recensioni in anteprima dei brani presentati in gara. Non a caso i due cantautori siciliani si sono conquistati un primo posto in classifica durante la quarta serata di Sanremo, quando a votare era appunto la sala stampa.

Nessuno però, arrivati alla vigilia della finale di Sanremo, faceva ancora troppo caso alla canzone portata in gara dai due cantautori. Sarà che parliamo di artisti meno conosciuti degli altri o sarà perché la loro canzone ha avuto bisogno di più ascolti per essere totalmente compresa, il successo di Musica Leggerissima ci travolge a scoppio ritardato.

Musica Leggerissima è la canzone che al primo ascolto mi faceva un po’ schifo e che invece ora amo e mi ritrovo a canticchiarla dal nulla durante il giorno. Felicissima di essermi ricreduta. #Sanremo2021 — 🎈 (@ceschreal92) March 6, 2021

Ripercorriamo con ordine il fenomeno social che ha portato Musica Leggerissima in cima a tutte le classifiche del momento.

Musica Leggerissima diventa virale su Twitter

Durante le prime giornate del Festival su Twitter si tifano i Måneskin e si apprezzano le performance di Elodie e Achille Lauro, ma è verso la fine della settimana che una parte del social network inizia a tifare per Musica Leggerissima. Il brano di Lorenzo Urciullo (Colapesce) e Antonio Di Martino (Dimartino), ormai disponibile su tutte le piattaforme digitale da diversi giorni, ha conquistato una grande fetta di pubblico che però, purtroppo, non basta per farli salire sul podio.

Dal 6 marzo 2021, giorno della finale, su Twitter iniziano a comparire i primi video-montaggi. Dal famoso balletto di Pulp Fiction a Maria De Filippi che balla in studio, tutte le clip hanno una cosa in comune: il brano Musica Leggerissima in sottofondo. In qualche modo la canzone riesce ad incastrarsi perfettamente con qualsiasi contenuto video, dando il via ad una sfida di creatività tra gli utenti. E tra una scena tratta da Friends e una tratta da Chiamami col tuo Nome (qui sotto), i video diventano subito virali.

La conquista di Instagram, Tik Tok e… Gianni Morandi

Non ha impiegato molto il fenomeno virale di Musica Leggerissima a raggiungere anche Instagram e Tik Tok. Tra meme e balletti domestici, anche i due social per eccellenza contribuiscono a quest’invasione di musica leggera, anzi leggerissima.

Nelle Instagram stories e nei reel, poi, la canticchiano, la ballano e la ascoltano da giorni anche Gianni Morandi, Eros Ramazzotti, Tiziano Ferro, Nicola Savino, Pamela Prati, Ermal Meta e tanti altri.

Il video di Cristiano Malgioglio e Mara Venier che insieme a Colapesce e Dimartino ballano Musica leggerissima a Domenica In è diventato virale e lo stesso Malgioglio lo ha pubblicato sul suo profilo.

In vetta alle classifiche

Il fenomeno virale sui social network ha alimentato notevolmente il successo della canzone: è questione di qualche giorno prima di riuscire a vedere la canzone slittare al primo posto in classifica ovunque: canzone più trasmessa alla radio, singolo più venduto e, infine, video più visualizzato su YouTube.

Mentre Musica Leggerissima continua il suo viaggio alla conquista degli italiani, Colapesce e Dimartino vengono invitati nelle trasmissioni televisive più popolari come Che Tempo che Fa e Propaganda Live. Come se non bastasse, è anche il loro umorismo a conquistare le masse: su Twitter impazziscono tutti per il duo siciliano.

Pensiamoci sull'affidare un intero programma a Colapesce e Dimartino e per pensiamoci intendo: facciamogli firmare un contratto questa sera entro mezzanotte — Samuele (@BlueBandit_16) March 19, 2021

Musica Leggerissima si dimostra così la canzone vincitrice morale -ma anche secondo le classifiche- del Festival di Sanremo 2021.

Tra meme e video-montaggi scherziamo su quanto sia faticoso levarcela ora dalla testa, ma siamo anche sicuri di quanto sarà impossibile cancellarla dalla storia della musica italiana negli anni a venire.