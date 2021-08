Dalla collaborazione di Hasbro e Netflix ecco in arrivo il film My Little Pony: A New Generation. Da oggi possiamo dare un’occhiata a quello che sarà il film grazie alla pubblicazione del primo trailer ufficiale.

Ecco cosa ci mostrano le immagini del trailer (che puoi trovare qui sotto) e cosa ci suggeriscono riguardo alla trama del film.

Analisi del trailer e trama di My Little Pony: A New Generation

Siamo nel mondo dei Pony, quando un giorno, l’arrivo di un unicorno butta tutti nel panico. Ecco la prima cosa che salta all’occhio guardando il trailer del film.

Scopriamo che il mondo dei Pony, degli Unicorni e dei Pegasi è molto cambiato, e tra le tre specie non corre più buon sangue. Scopriamo però che la famosa magia degli unicorni è scomparsa all’improvviso, e che quindi c’è bisogno di una missione speciale per recuperare la situazione e far tornare la pace tra tutti.

Ecco cosa riporta la sinossi ufficiale del film:

L’inimmaginabile è accaduto… Equestria ha perso la sua magia! I pony, gli unicorni e i pegasus non sono più amici e ora vivono separati. Ma l’idealista Sunny è determinata a trovare un modo per riportare l’incantesimo e l’unità nel loro mondo. Insieme all’unicorno Izzy si dirigono verso terre lontane dove incontrano le carismatiche e coraggiose Ruby Petalosa e Zipp e il fedele compagno Hitch . La loro missione è piena di disavventure, ma questi nuovi migliori amici possiedono ognuno dei doni unici e speciali che potrebbero essere proprio ciò di cui c’è bisogno per ripristinare la magia e dimostrare che anche i piccoli pony possono fare una grande differenza.

Il film My Little Pony: A New Generation arriverà su Netflix a partire dal 23 settembre 2021.

E tu lo guarderai? Lascia un commento per dire la tua sul trailer e sulla trama del film.