Selena Gomez ha pubblicato il suo nuovo brano “My mind & me”, contenuto all’interno dell’omonimo documentario che racconta la parte più privata e segreta della vita dell’artista oggi 30enne, salita al successo ancora giovanissima grazie alla serie tv Disney I maghi di Waverly. La canzone è disponibile da oggi su tutte le piattaforme di streaming online, compresa amazon.

L’omonimo brano, che fa da colonna sonora al documentario che andrà in onda su Apple Tv+ da oggi 4 Novembre, dovrebbe essere il primo del nuovo album a cui la cantante sta lavorando e che presto vedrà la luce.

Il significato di “My mind & me” di Selena Gomez

All’interno della sua nuova canzone Selena Gomez descrive in modo dettagliato il suo difficile percorso verso la salute mentale anche grazie all’ausilio di un testo potente che arriva dritto al cuore.

“Se qualcuno mi vede così, non si sentirà solo. È difficile parlare e sentirsi ascoltati quando ti senti sempre come un peso non voglio aggiungere preoccupazione, so che l’ho già fatto” e “Ma se tiro indietro il sipario, forse qualcuno che sta soffrendo sarà un po’ più certo di non essere l’unico perso. Sì, cerco costantemente di combattere qualcosa che i miei occhi non possono vedere”, canta Selena nella sua nuova canzone dove, per la prima volta, parla in modo diretto dei problemi che l’hanno tormentata per anni e che vengono ben raccontati anche nel documentario che mostra alcune delle fasi più emozionanti e difficili della sua vita.

Un desiderio quello di raccontarsi che è nato nella cantante di “Calm down” non solo per condividere il proprio percorso insieme ai propri fan, ma anche per mostrare a tutti coloro che stanno soffrendo e che stanno affrontando le sue medesime difficoltà che non sono soli e, soprattutto, che alla fine del tunnel c’è sempre la luce.

Traduzione di “My mind & me” di Selena Gomez

Vuoi ascoltare una parte della mia storia? Ho cercato di nascondermi nella gloria

E spazzato sotto il tavolo

Quindi non lo sapresti mai

A volte mi sento un incidente

Le persone guardano quando passano

Non controllano mai il passeggero

Vogliono solo lo spettacolo gratuito

Sì, lo sono costantemente

Sto provando a combattere qualcosa che i miei occhi non possono vedere

La mia mente e io

A volte non andiamo d’accordo e basta

Diventa difficile respirare

Ma non cambierei la mia vita

E tutti gli schianti, le bruciature e le rotture che conosco ora

Se qualcuno mi vede così, non si sentirà solo adesso

La mia mente e io

È difficile parlare e sentirsi ascoltati quando ti senti sempre un peso

Non voglio aggiungere alla preoccupazione, so che l’hanno già fatto

Ma se tiro indietro il sipario, allora forse qualcuno che sta soffrendo

Sarò un po’ più certa che non sono gli unici persi

Sì, lo sono costantemente

Sto provando a combattere qualcosa che i miei occhi non possono vedere

La mia mente e io

A volte non andiamo d’accordo e basta

Diventa difficile respirare

Ma non cambierei la mia vita

E tutti gli schianti, le bruciature e le rotture che conosco ora

Se qualcuno mi vede così, non si sentirà solo adesso

La mia mente e io

Ah ah ah ah ah ah

La mia mente e io

Ah-ah, ah-ah, ah-ah (la mia mente, la mia mente)

La mia mente e io

Ah ah ah ah ah ah

La mia mente e io

Ah-ah, ah-ah, ah-ah (Oh, siamo solo io e la mia mente)

La mia mente e io

