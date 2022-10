Selena Gomez racconta come ha affrontato le sue sfide di salute mentale, condividendo con i suoi fan un’anteprima del suo prossimo documentario “My Mind & Me” che debutterà il 4 Novembre su Apple TV+, in cui si apre e spiega come ha imparato a far fronte alla sua diagnosi di bipolarismo.

Gomez ha rivelato la sua diagnosi di bipolarismo nel 2020 dopo essere stata ricoverata in una struttura di salute mentale. Il disturbo bipolare è un disturbo mentale che causa cambiamenti insoliti di umore, di energia, di livelli di attività, concentrazione e capacità di svolgere le attività quotidiane. La cantante è stata anche sincera riguardo ai suoi altri problemi di salute nel corso degli anni, tra cui una diagnosi di lupus, un trapianto di rene, chemioterapia e la sindrome da crepacuore.

Selena Gomez è una delle popstar più famose di sempre che ha venduto oltre 210 milioni di singoli in tutto il mondo e accumulato oltre 45 miliardi di stream globali con la sua musica.

Quest’anno ha ricevuto una nomination ai Grammy per il suo primo EP in Spagnolo, “Revelación” e una agli Emmy per la sua interpretazione all’interno dell’acclamata serie televisiva “Only Murders in the Building”, dove recita assieme a Steve Martin e Martin Short.

Il film segna il secondo progetto per Apple con i produttori Lighthouse Management+ Media e Interscope Films dopo la collaborazione per il documentario nominato agli Emmy, “Billie Eilish: The World’s a Little Blurry”.

Gomez ha discusso pubblicamente per la prima volta della sua diagnosi di bipolarismo nel 2020 durante un Instagram Live con la collega star Disney Miley Cyrus nella quale ha detto:

“Recentemente, sono andato in uno dei migliori ospedali psichiatrici d’America, il McLean Hospital e mi sono resa conto di essere bipolare, dopo anni passati attraverso molte cose diverse. E così quando ho avuto modo di conoscere più informazioni, in realtà mi ha aiutato. Non mi spaventa una volta quello che so”.

In seguito la cantante ha parlato con Elle nel 2021 della sua salute mentale, aggiungendo che dopo la diagnosi sentì un enorme peso sollevarsi, capendo ciò che le stava succedendo.

Il documentario “My Mind & Me” di Selena Gomez

Il documentario è uno sguardo intimo, sorprendente e commuovente sul percorso di Selena, in grado di mostrare la verità complicata di un’artista che combatte per la propria felicità, cercando nel mentre di portare speranza e ispirazione a tutti coloro che nel mondo combattono le proprie malattie mentali come lei.

“My Mind & Me” è diretto da Alek Keshishian e seguirà la vita e la carriera di Gomez negli ultimi sei anni. “Ogni respiro. Una svolta”, recita il testo sullo schermo durante il trailer, in cui Gomez viene vista con le lacrime agli occhi in diverse clip. Ma mentre il trailer va avanti, le sue lacrime alla fine si trasformano in sorrisi e risate.

“Io e la mia mente . A volte non andiamo d’accordo e diventa difficile respirare “, ha sottotitolato il trailer. “Ma non cambierei la mia vita.”

Nella clip, pubblicata su TikTok la Gomez ha detto:

“Quando l’ho scoperto non sapevo come avrei affrontato la mia diagnosi. E se mi fosse successo di nuovo? Avevo bisogno di continuare a imparare come gestirla. Avevo bisogno di affrontarlo giorno per giorno”.

E ha continuato raccontato di quando da bambina aveva il terrore dei temporali. “Sono cresciuta in Texas ed ero sempre spaventata che fulmini e tuoni avrebbero significato l’arrivo di un tornado. Mia madre un giorno mi ha dato questi libri per bambini che spiegavano tempeste, fulmini e tuoni e in pratica dicevano: “Più ne impari, meno ne avrai paura” e mi hanno davvero aiutato”.