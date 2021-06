Natalie Imbruglia torna con un singolo dopo anni ed anni di silenzio, si tratta di Build it Better, in rotazione radiofonica da oggi e sul web già da qualche giorno con il video ufficiale.

Una Natalie in perfetta forma, che supera quello che lei stessa ha definito come un vero e proprio blocco artistico. In effetti il suo ultimo album risale al 2015, Male, una raccolta di cover di artisti e gruppi soltanto maschili.

Ora invece la Imbruglia è pronta a ripartire, e lo fa con Build it Better, brano che apre le porte al nuovo album Firebrd, in arrivo per il prossimo settembre.

Analisi del video di Build it Better

Il video del singolo è davvero un tripudio di colori ed allegria, con una Natalie Imbruglia che si lascia andare ad una bellissima coreografia insieme ad un gruppo di ballerine e ballerini.

L’occhio più attento non potrà lasciarsi sfuggire che, la location del video, che vi mostriamo in cima all’articolo, ci riporta sul set di La La Land, in particolare al Nell’s Cafe, ed è forse proprio il film di Damien Chazelle ad ispirare la clip di Build it Better. L’azione inizia con Natalie Imbruglia che entra nel Cafè e, dopo essersi seduta ad un tavolo, inizia a cantare e ballare. A poco a poco, anche le altre persone presenti si uniscono alla coreografia, dove a farlo da padrone sono i colori allegri e sgargianti, e richiami agli anni ’60.

A proposito del suo nuovo album ecco cosa ha dichiarato Natalie:

Realizzare questo album è stata un’esperienza così profonda e soddisfacente. Ho attraversato un lungo periodo di quello che essenzialmente era il blocco dello scrittore, a volte mi sembrava difficile immaginare di riuscire ad arrivare a questo punto. Prima della pandemia, ho iniziato a scrivere questo album a Londra e poco dopo mi sono diretta a Nashville per delle sessioni di scrittura. Con queste sessioni e nuovi collaboratori, ho iniziato a prendere confidenza, a ritrovare la mia voce e creare un suono e uno stile che mi sembravano autentici. È stato un tale privilegio lavorare con una tale schiera di talenti su Firebird. Non vedo l’ora che le persone lo ascoltino finalmente. Natalie Imbruglia

Che dire, siamo contenti che Natalie sia tornata! Un buon lavoro con Build it Better.

E tu cosa ne pensi di questo nuovo singolo? Lascia un commento per dire la tua. Qui sotto trovi anche la traduzione del testo.

Traduzione di Build it Better di Natalie Imbruglia

Non dirò niente

mi nascondo nel rosa

Se mi muovo spezzo l’incantesimo

O ti sto annoiando?

Non sento nulla

Penserò qualunque cosa tu pensi

Mi hai portato in sella alla grande ruota

Quindi immagino di essere felice ora

E io starò con te

E giaccio con te

E io ci sarò sempre

Niente andrà male

Finché non arriva qualcosa di meglio

Quindi ora mi hai ingoiato

Vieni e finisci il resto di me

Costruiremo una casa con luci di cactus

Trascorri giorni perfetti e notti insonni

Pazienza

(Pazienza)

E io starò con te

E giaccio con te

E io ci sarò sempre

Niente andrà storto

Finché non arriva qualcosa di meglio

E ho perso le mie impronte digitali

E ho perso il mio sesto senso

Ma semplicemente non senti niente

Quando l’ago sta entrando

E io starò con te

E giaccio con te

E io ci sarò sempre

Non andrai da nessuna parte

E io starò con te

(finché non arriva qualcosa di meglio)

E giaccio con te

(finché non arriva qualcosa di meglio

E io rimarrò

E giacerò con te

(finché non arriva qualcosa di meglio)

(finché non arriva qualcosa di meglio)

(finché non arriva qualcosa di meglio)

(finché non arriva qualcosa di meglio)

Quindi ora mi hai ingoiato

Vieni e finisci il resto di me