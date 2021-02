Esce “Aggio perzo ‘o suonno”, il singolo che segna il ritorno di Neffa con una delle più grandi etichette del nostro paese la “Numero Uno” nata grazie a Mogol e Battisti. In questo brano, dal gusto estremamente moderno, il cantante duetta con il rapper conterraneo Coez.



Il titolo e il testo della canzone si ispira ad un brano storico del noto cantautore popolare Roberto Murolo “Aggio perduto ‘o suonno”, a cui Neffa dedica una versione moderna della sua “disperazione amorosa richiamando i tratti folkroristici della sua terra natale, la Campania.



“Aggio perzo ‘o suonno” racconta la storia di un amore finito e di un senso di abbandono e ansietà che il protagonista vive ricordando i momenti felici passati. Questo instabilità emotiva lo porta a “perdere il sonno” di notte e soffrire per una situazione che non momentaneamente non si risolve.

Coez è l’altro protagonista del brano, nato nella provincia di Salerno ma è cresciuto a Roma. Dopo anni da writer a dipingere per Roma dà vita al suo primo progetto musicale: il Circolo vizioso. A consacrarlo, il singolo uscito nel 2019, “È sempre bello”.

Sostenuto da un team moderno e internazionale, “Aggio perzo ‘o suonno” concilia un passato glorioso e la voglia di raccontare il presente, in modo da essere ricordato – ma soprattutto cantato – in futuro. A sei anni di distanza dall’ultimo album “Resistenza”, Neffa sceglie di ritornare con un brano coraggioso e capace di inserirsi nella tradizione della nuova canzone partenopea.

Una volta un ragazzo commentò un mio post scrivendo:

“Se Neffa e Coez facessero un feat a chi dei due spetterebbe fare il ritornello?”»

Scrive il rapper romano sui social.

Con questo brano Neffa fa il suo ingresso nella nuova veste della “Numero uno”, nata sul solco tracciato dalla casa discografica fondata da Lucio Battisti, Giulio e Mariano Repetti (Mogol e il padre) e il noto produttore Alessandro Colombini, dove troviamo anche altri artisti come Colapesce, Dimartino, La Rappresentante di Lista e Iosonouncane.

Testo di “Aggio perzo ‘o suonno”

(Ritornello)

Tutte dormono

Stongo sulo je

Aggio perzo o suonno

Aggio perzo o suonno

Tu nun chiamme maje

Tu nun scrive cchiù

Aggio perzo o suonno

Aggio perzo o suonno

(Strofa 1)

A volte è un inferno la notte

Solo chi batte sé stesso è forte

L’avevi promesso

Ora che ci penso tu no

Ma le bugie hanno le gambe corte

Ti stava bene quel mascara nero

E mi chiedevo: “Oh ma sarà vero?”

Anche se sotto c’era il trucco

Lo si vedeva tutto

Che ero fottuto davvero

(Strofa 2)

Ho fatto un sogno che sembrava vero

C’eri tu, c’ero io, che un po’ non c’ero

E stonavi le mie canzoni, schivavo discussioni

E tu non c’eri davvero

(Ritornello)

Tutte dormono

Stongo sulo je

Aggio perzo o suonno

Aggio perzo o suonno

Tu nun chiamme maje

Tu nun scrive cchiù

Aggio perzo o suonno

Aggio perzo o suonno

(Ponte)

Tu ca viene ccà e abballe attuorno a me

Tu ca sî na luce ca voglio vedè

Tu ca già ‘o ssaje buono comme so’

Tu ca già me tiene si me vuó

Tu ca sî na voce ca nun vò parlà

Tu ca sî n’abbraccio ca nun cerca a me

Tu sî comme ‘a fine ‘e chesta notte

Ca nun vene pure si esce ‘o sole

(Strofa 3)

Stanotte il buio m’acceca

Lo abbiamo fatto e non eri te

È notte fonda nel petto

C’ho una discoteca

E non capisco come

Come fai a lasciare tutto dietro

A seppellirmi sotto un “Come stai? Come stai?”

E io rispondo senza dire mai il vero

E tu lo fai senza parlare davvero, davvero

(Strofa 4)

La differenza fra una cura e una medicina

La stessa fra chi ti cattura e chi ti rapina

È un testa a testa, mica ci avvicina

Mica ci avvicina

(Ritornello)

Tutte dormono

Stongo sulo je

Aggio perzo o suonno

Aggio perzo o suonno

Tu nun chiamme maje

Tu nun scrive cchiù

Aggio perzo o suonno

Aggio perzo o suonno

(Ponte)

Tu ca viene ccà e abballe attuorno a me

Tu ca sî na luce ca voglio vedè

Tu ca già ‘o ssaje buono comme so’

Tu ca già me tiene si me vuó

Tu ca sî na voce ca nun vò parlà

Tu ca sî n’abbraccio ca nun cerca a me

Tu sî comme ‘a fine ‘e chesta notte

Ca nun vene pure si esce ‘o sole