I Negramaro sono un gruppo musicale che è nato a Copertino, in Puglia nel 2000. Insieme ne hanno vissute tante, per un periodo Giuliano Sangiorgi (il cantante) ha tentato di intraprendere la strada da solista, ma alla fine l’amore ed il bene hanno prevalso e sono tornati ad essere i Negramaro di sempre.

Hanno partecipato due volte al Festival di Sanremo: la prima nel 2005 con il brano Mentre tutto scorre e la seconda proprio pochi mesi fa, nel 2024, con il brano Ricominciamo Tutto. Senza ombra di dubbio sono tra gli esponenti della musica italiana più amati nel nostro paese, ma non solo. Voci di brani come Mentre tutto scorre, Attenta, Meraviglioso, La prima volta, Cade la pioggia fino a Fino al giorno nuovo e Nuvole e lenzuola per citarne alcuni. Ed oggi i Negramaro sono pronti per tornare ad essere protagonisti del mondo musicale. Oggi, venerdì 19 aprile, esce infatti il loro nuovo singolo dal titolo Luna Piena che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Il brano anticipa l’uscita del nuovo album della band con i Negramaro che, da poco, sono stati a Berlino per registrarlo negli Hansa Studios.

Il gruppo dei Negramaro

Il significato di Luna Piena

Luna Piena, il nuovo singolo dei Negramaro, è un ritorno in pieno stile della band con freschezza ed energia, ma soprattutto ci lascia una grande voglia di ballare e di divertirci.

Il brano tipico pop rock che, però, al tempo stesso ci vuole lasciare qualcosa di nuovo. Luna Piena ci racconta di un amore che è giunto alla conclusione, ma che nella mente delle due persone ancora si trova a fare un viaggio tra le stelle proprio perché è irreale. Un amore cosmico dove troviamo anche un pizzico di risentimento tanto che la persona amata viene invitata a vedere nelle stelle e nella luna il ricordo dei loro sentimenti anche se ormai entrambi, nella realtà, sono diventati come due lupi solitari. Anche se, a dir la verità, la parola lupo non viene mai cantata esplicitamente, ma d’altronde viene evocata da un ululato che si ripete due volte nella canzone.

Nel frattempo, i Negramaro sono pronti per tornare ad esibirsi live nel nostro paese con un tour negli stadi. La prima data sarà il 15 giugno allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli per poi proseguire negli stadi di Udine, di Milano e di Messina fino alla data finale del 6 luglio allo stadio San Nicola di Bari.

E tu sei un fan dei Negramaro? Hai già avuto modo di ascoltare il loro nuovo singolo Luna Piena? Ti aspettiamo nei commenti!