Filippo Neviani, da tutti noi conosciuto come Nek, è un cantautore di Sassuolo classe 1972. Una carriera degna di nota che l’ha portato a vendere oltre 10 milioni di dischi in tutto il mondo ed a diventare molto amato soprattutto nel mondo sud americano oltre che, ovviamente, nella sua Italia.

Voce di brani come Laura non c’è, Lascia che io sia, Almeno stavolta, Uno di questi giorni, Se una regola c’è, Se io non avessi te, Fatti avanti amore fino a La voglia che non vorrei e Se telefonando. Ed oggi Nek torna protagonista del mondo musicale, ma lo fa in modo inedito. In questo periodo sono sempre di più i duetti che vedono protagonisti importanti nomi della musica italiana e Nek non è da meno. Oggi, infatti, esce il suo nuovo album 5030 per celebrare i suoi primi 30 anni di carriera: al suo interno La teoria del caos, suo recente singolo, ma anche tre successi reinterpretati come Dimmi cos’è insieme a Francesco Renga, Cuori in tempesta con Giuliano Sangiorgi ed infine Fatti Avanti Amore con Jovanotti. Proprio questa nuova versione del brano Fatti Avanti Amore sarà disponibile da oggi, venerdì 2 dicembre, in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming.

Il cantante Nek

Il significato di Fatti Avanti Amore

Fatti Avanti Amore, singolo con cui Nek ha partecipato al Festival di Sanremo, inizia focalizzandosi sugli aspetti fisici di ciascun essere umano, tanto che il cantante canta: “Abbiamo gambe per fare passi…abbiamo bocche per baciarci”. Nek con queste osservazioni ci rivela come sia inevitabile l’unione di corpo e di cuore tra un uomo ed una donna. Il testo di Fatti Avanti Amore pare una sfida alla donna che si desidera e che forse non è sicura e tende ad esitare.

Nel frattempo Nek si prepara per l’11 dicembre, data in cui andrà in scena al Teatro degli Arcimboldi di Milano, il suo unico concerto live per questo 2022 per poter festeggiare il traguardo raggiunto nella sua vita professionale insieme ai fan cantando insieme i successi di sempre, ma anche le canzoni più recenti. Inoltre, ci sarà anche la possibilità di incontrare il cantante emiliano il 12 dicembre al Mondadori Megastore di Milano ed il 16 dicembre al Mondadori Bookstore di Roma.

E tu sei un fan di Nek? Hai già avuto modo di ascoltare la nuova versione del suo brano Fatti Avanti Amore con Jovanotti? Ti aspettiamo nei commenti!