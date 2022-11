Filippo Neviani, da tutti noi conosciuto come Nek, è un cantautore di Sassuolo classe 1972. Una carriera degna di nota che l’ha portato a vendere oltre 10 milioni di dischi in tutto il mondo ed a diventare molto amato soprattutto nel mondo sud americano oltre che, ovviamente, nella sua Italia.

Voce di brani come Laura non c’è, Lascia che io sia, Almeno stavolta, Uno di questi giorni, Se una regola c’è, Se io non avessi te, Fatti avanti amore fino a La voglia che non vorrei e Se telefonando. Ed oggi Nek torna protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 11 novembre, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo La teoria del caos che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Distribuito da Warner Music, il nuovo singolo farà parte dell’album 50|30, una raccolta celebrativa che uscirà il 2 dicembre, ma che è disponibile da oggi in pre order fisico e digitale.

Significato di La teoria del caos

La teoria del caos è il nuovo singolo di Nek che a tal proposito afferma che:

Nek Sanremo 2019

“La Teoria del Caos è un modello matematico che ci ricorda un dato essenziale: il mondo non segue un modello preciso e prevedibile. Lo si voglia o no nella nostra vita alberga anche il caos, questo piccolo spazio lasciato al caso, dove occorre essere preparati a cambiare i piani in qualsiasi momento. Nella scienza, nella vita, in amore”.

Nel frattempo, Nek è pronto per tornare live. Appuntamento l’11 dicembre al Teatro degli Arcimboldi di Milano per il suo 50|30 – Il Concerto, unica tappa di questo 2022 dove sarà possibile cantare con lui i suoi più grandi successi, ma anche i brani più recenti. Poi il 2023 inizierà alla grande per il cantautore che a gennaio andrà in scena con il suo 50|30 – Live che lo porterà a Bologna, a Roma ed a Torino.

E tu sei un fan di Nek? Hai già avuto modo di ascoltare il nuovo singolo La teoria del caos? Ti aspettiamo nei commenti!